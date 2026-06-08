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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Meio Ambiente

Prefeitura realiza ampla obra de revitalização do córrego no Jardim das Flores

Intervenção contempla limpeza, contenção, nova tubulação, pavimentação e criação de praça para convivência dos moradores

08 junho 2026 - 12h04Por de Ferraz
O objetivo da intervenção é melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzir riscos de transbordamento e proporcionar mais segurança aos moradoresO objetivo da intervenção é melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzir riscos de transbordamento e proporcionar mais segurança aos moradores - (Foto: Vinicius Cavalcante)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Obras, realiza uma importante intervenção no córrego do Jardim das Flores, levando mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para os moradores do bairro.

A obra contempla a limpeza completa do córrego, substituição da tubulação hidráulica, construção de muro de contenção ao longo do canal, além de pavimentação no entorno da canalização e implantação de uma nova praça pública, que irá proporcionar um espaço de convivência e ambientação para a população.

O objetivo da intervenção é melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzir riscos de transbordamento e proporcionar mais segurança aos moradores, especialmente em períodos de chuva intensa.

De acordo com o secretário municipal de Obras, a ação representa um investimento importante na prevenção de problemas históricos enfrentados pela população local.

“Estamos executando uma obra completa, que vai muito além da limpeza do córrego. Estamos reestruturando toda a área, com nova tubulação, muro de contenção, pavimentação e um espaço de convivência para a população. É uma intervenção pensada para resolver um problema antigo e garantir mais segurança e dignidade aos moradores do Jardim das Flores”, destacou o secretário municipal de Obras.

Morador do bairro há mais de 25 anos, Sr. Joaquim conta que a situação do córrego era motivo de preocupação constante para quem vive na região.
“Quando chovia forte, a água que descia da rua acabava enchendo e fazendo o córrego transbordar. Era muito triste ver essa situação e o medo que a gente passava. Moro aqui há mais de 25 anos e acredito que agora tudo vai melhorar. A gente vê que finalmente estão olhando pelo bairro”, afirmou.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo em obras de infraestrutura urbana em diferentes regiões da cidade, promovendo melhorias que impactam diretamente na segurança, mobilidade e qualidade de vida da população.

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