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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Região

Semana Nacional de Trânsito em Ferraz se encerra com última edição do Projeto Agente Mirim

A ação ocorreu com os alunos do 3.º ano da EMEB Maria Andena Costa

25 setembro 2026 - 18h09Por de Ferraz
A ação ocorreu com os alunos do 3.º ano da EMEB Maria Andena CostaA ação ocorreu com os alunos do 3.º ano da EMEB Maria Andena Costa - (Foto: Rafael Vieira / Secom FV)

Na última quinta-feira (24), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, realizou a última edição do ano de 2026 do Projeto Agente Mirim, que é um programa que leva ensinamentos das regras e leis de trânsito para os alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) do município.

Esta ação ocorreu na sede da pasta, localizada na R. Floriano Peixoto, 501 - Vila Romanópolis, com os alunos do 3.º ano da EMEB Maria Andena Costa, e contempla o quadro de ações do município para a Semana Nacional de Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro.

A atividade foi dividida em duas etapas, sendo: aula teórica sobre as leis de trânsito, contendo explicações sobre faixa de pedestres, cores do semáforo, uso correto do cinto de segurança e normas para manter as ruas seguras para pedestres e motoristas. 

Já na parte prática, os alunos realizaram um circuito que simula a condução de um trânsito em uma cidade. No final das atividades, as crianças aproveitaram gratuitamente os brinquedos infláveis, cama elástica, além de consumirem pipoca e algodão-doce.

"Trabalhar a educação para o trânsito desde a infância é fundamental para desenvolver comportamentos mais seguros e responsáveis. O Agente Mirim alia aprendizado e prática de forma eficaz, contribuindo para um trânsito mais humano no futuro", ressaltou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli.

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