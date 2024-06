Alto Tietê chega a 23 mortes por dengue; Mogi e Guararema confirmaram novos óbitos

Com mais duas mortes por dengue confirmadas, por Mogi das Cruzes e Guararema, a região chega a 23 óbitos pela doença em 2024.

A informação é do Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo.

A Prefeitura de Guararema informou que até o momento há dois óbitos confirmados por dengue. A primeira morte foi em 1º de março, mulher, 80 anos, com comorbidade, moradora do bairro Ipiranga; a segunda morte em 1º de abril, homem, 89 anos, morador do bairro Nogueira.

Mogi das Cruzes lidera rankings da região com oito óbitos pela doença. Suzano registrou cinco mortes. Itaquaquecetuba, Poá, Guararema e Santa Isabel somam dois óbitos. Ferraz de Vasconcelos e Biritiba-Mirim registraram apenas um.

Apenas duas cidades não registraram óbitos pela doença: Arujá e Salesópolis.

Dengue

A dengue é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas são: dor abdominal (dor na barriga) intensa e contínua; vômitos persistentes; acúmulo de líquidos em cavidades corporais (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico); hipotensão postural e/ou lipotímia; letargia e/ou irritabilidade; aumento do tamanho do fígado (hepatomegalia) > 2cm; sangramento de mucosa; e aumento progressivo do hematócrito