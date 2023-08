Alto Tietê exporta mais de US$ 595 milhões em sete meses

As exportações no Alto Tietê alcançaram US$ 595,7 milhões nos sete primeiros meses. O valor é 1,3% maior que o gerado no mesmo período do ano passado, quando as indústrias da região comercializaram US$ 588,3 milhões. No intervalo, a liderança nas vendas regionais foi ocupada pelas máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos que representaram pouco mais de um quinto de todos os produtos exportados.

Informações do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), baseadas em dados das regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), apontam que a região importou US$ 998,1 milhões de janeiro a julho, o que significa um crescimento de 3,2% na comparação interanual. Em 2022, o montante de compras foi de US$ 967,6 milhões.

O levantamento mostra, ainda, que a Corrente de Comércio, que é a soma das exportações e importações, apresentou um resultado positivo de 2,4% frente ao ano passado. Os dados são referentes aos oito municípios (Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano) abrangidos pelo Ciesp Alto Tietê.

“As receitas das exportações contribuem significativamente para o desempenho das empresas, mas também são importantes para o desenvolvimento econômico do País, quanto mais enviarmos produtos de alto valor agregado para fora, menos dependeremos do mercado externo”, ressaltou o diretor regional do Ciesp Alto Tietê, José Francisco da Silva Caseiro.

Nos primeiros sete meses do ano, além das máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (20,7%), a venda de papel e cartão teve destaque com 20,6% nas exportações, seguida por máquinas, aparelhos e materiais elétricos (7,5%). No intervalo, os principais parceiros comerciais da região foram os Estados Unidos, a Argentina e o Chile, que compraram 25,8%, 16,5% e 5,5% da produção, respectivamente.

Já as compras regionais se concentraram, especialmente, em veículos automóveis, tratores (21,2%), máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (20,2%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (8,9%). Os negócios foram feitos, em sua maioria, com a China (17,3%), a Alemanha (15,5%) e o Japão (11,7%).

Em todo o Estado de São Paulo as exportações contabilizaram US$ 42.930 bilhões, alta de 2,5% em comparação com os US$ 41.896 bilhões de 2022. Por outro lado, as importações recuaram 7,4%, saindo de US$ 45.584 bilhões para US$ 42.227 bilhões.