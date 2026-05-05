Alto Tietê recebe curso gratuito de guia especializado em atrativo turístico cultural

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) está com inscrições abertas para o curso gratuito “Guia Especializado em Atrativo Turístico Cultural”, realizado em parceria com o Senac. A iniciativa oferece 25 vagas e é voltada a profissionais que desejam se qualificar e atuar no setor turístico, com foco na valorização dos atrativos culturais da região e do Estado de São Paulo. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de maio, por meio do link bit.ly/condemat_senac.



Durante a formação, os participantes irão aprender, na prática, como desenvolver roteiros culturais, sociais, gastronômicos, religiosos, entre outros, explorando o potencial turístico local. Para participar, é necessário ter curso técnico em Guia de Turismo ou Turismo, possuir cadastro ativo no Cadastur, ensino médio completo e renda familiar per capita de até dois salários mínimos, conforme critérios estabelecidos pelo Senac.



As aulas serão realizadas entre os dias 1º de junho e 27 de agosto, de segunda a quinta-feira, das 8 às 12 horas, totalizando carga horária de 200 horas. As atividades ocorrerão no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.



A iniciativa reforça o compromisso do Condemat+ com a qualificação profissional e o fortalecimento das cadeias produtivas regionais, especialmente no turismo, que vem se consolidando como um importante vetor de desenvolvimento econômico sustentável no Alto Tietê. Somente neste ano, outras três capacitações já foram promovidas na área, em parceria com o Senac: “Design de Serviços em Hospitalidade: Criando Jornadas Memoráveis”, “Organização e Planejamento do Receptivo Turístico” e “Turismo: Experiências Rurais e Regenerativas”.



Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a iniciativa representa um passo estratégico para o desenvolvimento regional. “O turismo é uma vocação crescente na nossa região e investir na qualificação profissional é fundamental para garantir serviços de qualidade e gerar novas oportunidades de trabalho e renda. Essa parceria com o Senac amplia o acesso a formações inéditas e fortalece o desenvolvimento regional”, destacou.



PRAZOS

Os interessados no curso gratuito podem se inscrever até o dia 27 de maio. Após o preenchimento do formulário, o candidato receberá um e-mail solicitando a documentação necessária para a matrícula, com prazo de 24 horas para envio. Após a validação das informações, um novo e-mail confirmará a matrícula.



As aulas serão realizadas no Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro, Suzano). Dúvidas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp (11) 4652-3413.