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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Região

Projeto para distribuição de protetor solar é aprovado na Câmara de Mogi

Texto recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento

05 maio 2026 - 18h32Por da Reportagem Local
Projeto foi aprovado nesta terça na Câmara de Mogi Projeto foi aprovado nesta terça na Câmara de Mogi - (Foto: Divulgação)

Em sessão ordinária nesta terça-feira (05), o Projeto de Lei n.º 33/2025, que dispõe sobre a distribuição gratuita de protetor ou bloqueador solar no Município para pessoas com albinismo e outras doenças dermatológicas, foi aprovado em plenário. A propositura, de autoria do vereador Francimário Vieira Farofa (PL), busca garantir o acesso a um insumo essencial para a saúde pública.

"O protetor solar é um produto de importância ímpar, que deve ser acessível a toda população, com eficácia comprovada na prevenção de danos causados pela exposição excessiva ao sol, incluindo o câncer de pele, o tipo mais comum da doença no Brasil”, argumenta Farofa.

O texto recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; e Saúde, Zoonoses e Bem-Estar Animal.

A propositura prevê uma distribuição periódica e compatível com a necessidade individual de cada paciente, quantidade e fator de proteção, conforme especificado por um profissional médico. 

Para ter acesso ao benefício, será necessário um prévio cadastramento dos pacientes. As despesas para a execução da futura lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Município. 

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