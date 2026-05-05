Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 05 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Casa da Mulher de Ferraz oferece oficina de macramê às terças-feiras

Atividade é aberta ao público e promove criatividade, geração de renda e bem-estar

05 maio 2026 - 16h09Por da Reportagem Local
Atividade é aberta ao público e promove criatividade, geração de renda e bem-estarAtividade é aberta ao público e promove criatividade, geração de renda e bem-estar - (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Casa da Mulher, promove semanalmente a oficina de macramê, atividade aberta ao público que incentiva a criatividade e o aprendizado de técnicas artesanais. As aulas acontecem todas às terças-feiras, das 9h às 11h.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de convivência, fortalecer vínculos e estimular o desenvolvimento de habilidades manuais, que também podem se tornar uma oportunidade de geração de renda.

Durante a oficina, as participantes aprendem técnicas de macramê, arte manual que utiliza nós para a criação de peças decorativas e utilitárias, promovendo também o bem-estar e a saúde emocional.

A ação integra as políticas públicas voltadas ao acolhimento e fortalecimento das mulheres, reforçando o compromisso da administração municipal com a promoção da autonomia e qualidade de vida.

A Casa da Mulher segue com uma programação diversificada, oferecendo atividades que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social das participantes.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mutirão histórico garante centenas de castrações gratuitas e reforça controle de zoonoses em Poá
Região

Mutirão histórico garante centenas de castrações gratuitas e reforça controle de zoonoses em Poá

Projeto para distribuição de protetor solar é aprovado na Câmara de Mogi
Região

Projeto para distribuição de protetor solar é aprovado na Câmara de Mogi

Alto Tietê recebe curso gratuito de guia especializado em atrativo turístico cultural
Região

Alto Tietê recebe curso gratuito de guia especializado em atrativo turístico cultural

Exposição marca o início das comemorações do jubileu de 25 anos da consciência negra em Ferraz
Região

Exposição marca o início das comemorações do jubileu de 25 anos da consciência negra em Ferraz

Gravidez pode mascarar sintomas de outras doenças e exige atenção redobrada
Região

Gravidez pode mascarar sintomas de outras doenças e exige atenção redobrada

Serviços Urbanos realizam limpeza e desentupimento de córrego na Vila Corrêa em Ferraz
Região

Serviços Urbanos realizam limpeza e desentupimento de córrego na Vila Corrêa em Ferraz