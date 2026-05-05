Casa da Mulher de Ferraz oferece oficina de macramê às terças-feiras

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Casa da Mulher, promove semanalmente a oficina de macramê, atividade aberta ao público que incentiva a criatividade e o aprendizado de técnicas artesanais. As aulas acontecem todas às terças-feiras, das 9h às 11h.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de convivência, fortalecer vínculos e estimular o desenvolvimento de habilidades manuais, que também podem se tornar uma oportunidade de geração de renda.

Durante a oficina, as participantes aprendem técnicas de macramê, arte manual que utiliza nós para a criação de peças decorativas e utilitárias, promovendo também o bem-estar e a saúde emocional.

A ação integra as políticas públicas voltadas ao acolhimento e fortalecimento das mulheres, reforçando o compromisso da administração municipal com a promoção da autonomia e qualidade de vida.

A Casa da Mulher segue com uma programação diversificada, oferecendo atividades que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social das participantes.