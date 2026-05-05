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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Região

Exposição marca o início das comemorações do jubileu de 25 anos da consciência negra em Ferraz

Evento promove a moda como um espaço que abrange todos os tipos de pessoas

05 maio 2026 - 16h15Por De Ferraz
Evento promove a moda como um espaço que abrange todos os tipos de pessoasEvento promove a moda como um espaço que abrange todos os tipos de pessoas - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

Em comemoração ao jubileu de 25 anos da Consciência Negra em Ferraz de Vasconcelos, a Secretaria de Cultura e Turismo realizará diversas ações como oficinas, rodas de conversas e apresentações. Como pontapé inicial desta temporada de atividades, irá ocorrer a exposição “Transmutações” no dia 15 de maio às 19h30 e 16 de maio às 16h, no Centro Cultural Castelo Zenker. 

A exposição Transmutações do Feminino é um projeto social que utiliza a consultoria de imagem como ferramenta de autoconhecimento e transformação. Ele nasceu da vontade de romper com o elitismo da moda e aproximar o vestir real das mulheres da periferia. 

“Este é um momento muito importante para a valorização da autoestima da mulher, para elas se sentirem mais bonitas e estimuladas a se reinventarem”, pontuou a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto.

O projeto se desenvolve a partir de quatro frentes integradas: a consultoria de moda, como ferramenta de reconhecimento e ressignificação da própria imagem; as rodas de conversa, que fortalecem a escuta, a troca de narrativas e o senso de pertencimento; o ensaio fotográfico, que registra e celebra esse processo; e a exposição, que compartilha essas histórias com o público.
 
O evento será presidido pela designer de moda e arte-educadora, Talita de Lira, especializada em criação de imagem e styling de moda. 

cronograma

15/05 - 19h30: Abertura da Exposição Transmutações do Feminino
(Centro Cultural Castelo Zenker - Rua do Castelo, 25, Jardim Castelo) 

16/05 - 16h: Roda de Conversa 
Tema: Empreendedorismo Negro e Economia Criativa
(Centro Cultural Castelo Zenker - Rua do Castelo, 25, Jardim Castelo)

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