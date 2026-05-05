Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 05 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mutirão histórico garante centenas de castrações gratuitas e reforça controle de zoonoses em Poá

Iniciativa integra as políticas públicas de proteção animal do município e reforça ações de saúde pública e bem-estar envolvendo cães e gatos

05 maio 2026 - 19h04Por De Poá
Iniciativa integra as políticas públicas de proteção animal do municípioIniciativa integra as políticas públicas de proteção animal do município - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá concluiu, no último domingo (3), o mutirão de castração gratuita de cães e gatos realizado em parceria com o Instituto Luisa Mell. Em três dias foram centenas de procedimentos realizados em uma estrutura móvel que atendeu a população na Praça de Eventos, na região central. A iniciativa integrou as políticas públicas de proteção animal do município e reforçou ações de controle populacional, saúde pública e bem-estar dos pets.

Entre os dias 1º e 3 de maio, o mutirão registrou grande adesão da população e teve participação ativa do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama Flavia Souza e da ativista Luisa Mell, que esteve na cidade na última quinta-feira (30) para uma vistoria técnica no local. A mobilização garantiu atendimento gratuito a centenas de tutores que aguardavam a oportunidade para realizar o procedimento em seus animais.

O mutirão foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura, o Instituto Luisa Mell e o médico veterinário Edson Rodrigues, o Dr. Edson da Paiol, idealizador do projeto, com estrutura preparada para atender a alta demanda e oferecer segurança nos procedimentos. A ação também contribui diretamente para a redução do abandono e prevenção de zoonoses, fortalecendo a política pública de proteção animal no município.

O prefeito Saulo Souza destacou o sucesso da iniciativa e a importância de ampliar esse tipo de atendimento. “Esse mutirão foi um grande sucesso e mostra o quanto a população precisava desse serviço. Conseguimos atender centenas de animais com qualidade e responsabilidade. Seguiremos trabalhando para ampliar essas ações e garantir mais saúde, dignidade e bem-estar para os animais e seus tutores em nossa cidade”, afirmou.

Durante sua passagem por Poá, Luisa Mell afirmou que a cidade poderá receber novas ações. “A castração é a solução para reduzir o abandono e o sofrimento dos animais. É uma política pública essencial e fico muito feliz em ver Poá avançando nesse cuidado. Estamos discutindo, inclusive, um novo mutirão no município”, destacou a ativista.

Sucesso

A tutora Gleicy Alves, moradora do Kemel, também ressaltou a importância da ação. “Fiquei sabendo pelas redes sociais e aproveitei para trazer minha cachorra e minha gata. Não tinha conseguido castrar elas ainda porque o custo é alto, ainda mais sendo dois animais. Sem dúvida o mutirão foi muito importante para conseguir fazer o procedimento de graça e ainda no final de semana, quando estamos de folga e temos condições de participar”, relatou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Projeto para distribuição de protetor solar é aprovado na Câmara de Mogi
Região

Projeto para distribuição de protetor solar é aprovado na Câmara de Mogi

Alto Tietê recebe curso gratuito de guia especializado em atrativo turístico cultural
Região

Alto Tietê recebe curso gratuito de guia especializado em atrativo turístico cultural

Exposição marca o início das comemorações do jubileu de 25 anos da consciência negra em Ferraz
Região

Exposição marca o início das comemorações do jubileu de 25 anos da consciência negra em Ferraz

Casa da Mulher de Ferraz oferece oficina de macramê às terças-feiras
Região

Casa da Mulher de Ferraz oferece oficina de macramê às terças-feiras

Gravidez pode mascarar sintomas de outras doenças e exige atenção redobrada
Região

Gravidez pode mascarar sintomas de outras doenças e exige atenção redobrada

Serviços Urbanos realizam limpeza e desentupimento de córrego na Vila Corrêa em Ferraz
Região

Serviços Urbanos realizam limpeza e desentupimento de córrego na Vila Corrêa em Ferraz