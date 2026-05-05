Mutirão histórico garante centenas de castrações gratuitas e reforça controle de zoonoses em Poá

A Prefeitura de Poá concluiu, no último domingo (3), o mutirão de castração gratuita de cães e gatos realizado em parceria com o Instituto Luisa Mell. Em três dias foram centenas de procedimentos realizados em uma estrutura móvel que atendeu a população na Praça de Eventos, na região central. A iniciativa integrou as políticas públicas de proteção animal do município e reforçou ações de controle populacional, saúde pública e bem-estar dos pets.

Entre os dias 1º e 3 de maio, o mutirão registrou grande adesão da população e teve participação ativa do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama Flavia Souza e da ativista Luisa Mell, que esteve na cidade na última quinta-feira (30) para uma vistoria técnica no local. A mobilização garantiu atendimento gratuito a centenas de tutores que aguardavam a oportunidade para realizar o procedimento em seus animais.

O mutirão foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura, o Instituto Luisa Mell e o médico veterinário Edson Rodrigues, o Dr. Edson da Paiol, idealizador do projeto, com estrutura preparada para atender a alta demanda e oferecer segurança nos procedimentos. A ação também contribui diretamente para a redução do abandono e prevenção de zoonoses, fortalecendo a política pública de proteção animal no município.

O prefeito Saulo Souza destacou o sucesso da iniciativa e a importância de ampliar esse tipo de atendimento. “Esse mutirão foi um grande sucesso e mostra o quanto a população precisava desse serviço. Conseguimos atender centenas de animais com qualidade e responsabilidade. Seguiremos trabalhando para ampliar essas ações e garantir mais saúde, dignidade e bem-estar para os animais e seus tutores em nossa cidade”, afirmou.

Durante sua passagem por Poá, Luisa Mell afirmou que a cidade poderá receber novas ações. “A castração é a solução para reduzir o abandono e o sofrimento dos animais. É uma política pública essencial e fico muito feliz em ver Poá avançando nesse cuidado. Estamos discutindo, inclusive, um novo mutirão no município”, destacou a ativista.

Sucesso

A tutora Gleicy Alves, moradora do Kemel, também ressaltou a importância da ação. “Fiquei sabendo pelas redes sociais e aproveitei para trazer minha cachorra e minha gata. Não tinha conseguido castrar elas ainda porque o custo é alto, ainda mais sendo dois animais. Sem dúvida o mutirão foi muito importante para conseguir fazer o procedimento de graça e ainda no final de semana, quando estamos de folga e temos condições de participar”, relatou.