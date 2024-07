Alto Tietê registra ao menos 4,8 mil roubos de celulares em 2024

O número de roubos de celulares no Alto Tietê chega a 4.825 nesses seis primeiros meses do ano, conforme levantamento da Secretaria de Segurança Pública e analisados pelo DS nesta semana.

Pelo levantamento, é possível constatar que Itaquá lidera entre as cidades da região. O município registra 1.231 ocorrências.

Em segundo está Suzano, com 1.087 roubos registrados nesse período.

Mogi fecha a lista dos três primeiros com 897 roubos.

A cidade com menor registro foi Salesópolis, com 19. Santa Isabel não aparece no levantamento.

2023

O Alto Tietê registrou disparada de roubos e furtos de celulares entre 2022 e 2023, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. O número de ocorrências cresceu 115,6%, passando de 6.703 para 14.454.

A cidade com maior percentual de crescimento foi Itaquá, que saltou 165%, passando de 1.585 para 4.202.Em segundo, no crescimento percentual, está Poá, que saltou 139,8%. O município registrou 559 roubos em 2022 e 1.341 ano passado.

Em terceiro lugar está Ferraz, com crescimento de 128,3%. O total de roubos passou de 984 para 2.247.

A cidade de São Paulo teve 103.493 celulares roubados no ano de 2023. O número representa uma queda de 34% em relação ao ano anterior, 2022, quando 155.843 celulares foram subtraídos na capital paulista.

O número representa uma queda de 34% em relação ao ano anterior, 2022, quando 155.843 celulares foram subtraídos na capital paulista.