Alto Tietê registra mais três mortes por dengue nesta quinta

O Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo confirmou mais três mortes por dengue no Alto Tietê. De acordo com a plataforma, os óbitos foram dois óbitos registrados em Itaquaquecetuba e uma em Mogi das Cruzes.

Com as duas mortes confirmadas nesta quinta-feira (4), a região totaliza 30 óbitos pela doença em 2024.

Segundo a Prefeitura de Itaquá, trata-se de um homem de 76 anos e uma mulher de 72, ambos com comorbidades. Sendo assim, são quatro óbitos confirmados em Itaquá. Em Mogi, trata-se de uma mulher, de 36 anos, sem comorbidades. A cidade chegou a 13 mortes pela doença.

Outras cinco mortes foram registradas de Suzano, dois em Guararema, dois em Poá, um em Ferraz de Vasconcelos e um em Biritiba Mirim. Apenas Arujá e Salesópolis seguem sem registrar óbitos por dengue.

O Alto Tietê registrou mais de 33 mil casos da doença em 2024.