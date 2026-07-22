Alto Tietê registra 266 pessoas desaparecidas até maio deste ano

As cidades do Alto Tietê registraram 266 casos de pessoas desaparecidas entre janeiro e maio de 2026.

Desse total, apenas 37 pessoas foram localizadas no mesmo período. Os dados são do Sistema de Polícia Judiciária (SPJ) e abrangem os dez municípios da região. Em todo o ano de 2025, foram contabilizados 419 casos de desaparecimento, dos quais apenas 45 tiveram desfecho com a localização da vítima.



Mogi das Cruzes concentra o maior número de ocorrências na região. Nos cinco primeiros meses deste ano, a cidade contabilizou 74 registros de desaparecimento, sendo que apenas seis foram fechados com vítimas encontradas. Ao longo de todo o ano de 2025, o município registrou 134 casos, em que apenas 12 pessoas foram encontradas.



Suzano aparece na sequência, com 65 desaparecimentos registrados até maio de 2026. Desse total, nove pessoas foram localizadas. No ano passado, a cidade contabilizou 92 casos de pessoas desaparecidas, com apenas dez registros de localização.



Itaquaquecetuba ocupa a terceira posição no ranking regional. Entre janeiro e maio deste ano, o município registrou 51 casos de desaparecimento e seis localizados. Em 2025, foram contabilizados 81 registros, sendo que apenas oito pessoas foram encontradas.



Investigação



Segundo a Polícia Civil, após o registro de um caso de desaparecimento, medidas para a investigação são adotadas imediatamente, independentemente do tempo desde o desaparecimento. Conforme as circunstâncias de cada caso, pode ser instaurado Procedimento de Investigação de Desaparecimento (PID) ou Inquérito Policial, quando houver indícios da prática de infração penal.



Entre as diligências realizadas estão a coleta de informações junto a familiares e pessoas relacionadas ao desaparecido, consultas aos sistemas policiais, verificações em hospitais, Institutos Médicos Legais (IML), abrigos e demais locais de interesse. Além disso, há a análise de imagens de monitoramento, oitivas de testemunhas, requisição de exames periciais e intercâmbio de informações com outras unidades policiais, forças de segurança e órgãos públicos.



A Polícia Civil destacou ainda que as investigações são conduzidas de forma individualizada. Assim, são observadas as particularidades de cada ocorrência, com a adoção das medidas necessárias para a localização da pessoa desaparecida e, quando cabível, para a apuração de eventual infração penal e responsabilização dos envolvidos.



Veja abaixo uma tabela com o número de casos em cada cidade da região.