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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Região

Férias escolares devem impulsionar comércio do Alto Tietê em até 8%

Período é conhecido por potencialmente alavancar as vendas na região nos segmentos de turismo e alimentação

21 julho 2026 - 06h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Férias escolares devem impulsionar as vendas no comércio do Alto Tietê em até 8%, segundo informações do Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê (Sincomércio)Férias escolares devem impulsionar as vendas no comércio do Alto Tietê em até 8%, segundo informações do Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê (Sincomércio) - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

As férias escolares devem impulsionar as vendas no comércio do Alto Tietê em até 8%, segundo informações do Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê (Sincomércio). Turismo, vestuário e segmentos de alimentação serão os mais impactados.


Com as famílias dispondo de mais tempo para atividades de lazer, compras e alimentação fora de casa, há um aumento na circulação de consumidores nos centros comerciais, shoppings e corredores de comércio das cidades da região, o que fomenta a compra e venda local. Os segmentos que normalmente registram maior crescimento nas vendas são os de alimentação, turismo e vestuários.


O presidente do Sincomércio Alto Tietê, Valterli Martinez, destacou que as cidades do Alto Tietê que tem um forte potencial turístico, como Guararema e Salesópolis, esse movimento tende a ser ainda maior, impulsionado pela chegada de visitantes, o que eleva as vendas do comércio local, especialmente nos setores de gastronomia, hospedagem, artesanato, lazer e serviços.


Valterli pontuou que para os comerciantes aproveitarem esse momento oportuno, devem investir em ações promocionais, vitrines temáticas, divulgação nas redes sociais, programas de fidelização e parcerias com atrações locais. “Também é importante reforçar o atendimento, oferecer uma boa experiência de compra e manter estoques adequados aos produtos mais procurados. Quem consegue transformar o aumento do fluxo em um atendimento de qualidade tende a fidelizar clientes e prolongar os resultados positivos mesmo após o término das férias escolares”, complementou.


Martinez ainda destacou que o comerciante pode investir em ações promocionais, campanhas temáticas, divulgação nas redes sociais e experiências que atraiam as famílias. Também é importante manter um mix de produtos adequado ao perfil do consumidor.


A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, acrescentou que de maneira geral, as férias escolares costumam movimentar alguns segmentos do comércio e dos serviços, principalmente em razão do maior tempo disponível das famílias para realizar compras e atividades de lazer.


Ainda, segundo a associação, os segmentos que normalmente registram maior movimentação nesse período são os de alimentação, entretenimento, vestuário, calçados, brinquedos, livrarias e papelarias, além de estabelecimentos voltados ao lazer e à prestação de serviços para as famílias.

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