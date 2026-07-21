Saulo Souza e Flavia Souza certificam alunos de cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Poá realizou, na última quinta-feira (16), a cerimônia de certificação dos alunos dos cursos do Projeto Mãos que Fazem, desenvolvido pelo Fundo Social e pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, do programa Caminho da Capacitação, promovido em parceria com o Fundo Social do Estado, e das formações ofertadas em parceria com o Sebrae e o Senai.

O evento reuniu centenas de formandos na Praça de Eventos e marcou a conclusão de mais uma etapa de qualificação profissional voltada à geração de emprego, renda e empreendedorismo no município. Durante a solenidade, o prefeito Saulo Souza e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, entregaram certificados aos alunos dos cursos do programa Mãos que Fazem, sendo eles Pintura em Tecido, Boneca de Pano, Manicure e Pedicure, além dos cursos de Automaquiagem, Alongamento de Cílios e Design de Sobrancelhas, oferecidos pelo programa estadual Caminho da Capacitação, e das formações em Instalação de Drywall e Instalação de Molduras e Rodapés, realizadas em parceria com o Sebrae e o Senai.

O prefeito Saulo Souza destacou que a qualificação profissional representa uma oportunidade concreta de transformação social e econômica para as famílias poaenses. "Cada certificado entregue hoje representa uma nova oportunidade. Estamos investindo em pessoas, criando caminhos para o empreendedorismo, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho e fortalecendo a economia da nossa cidade por meio da qualificação profissional, seja pelos cursos do Fundo Social ou pelas carretas do Governo do Estado que estamos recebendo e tem feito a diferença na nossa cidade", afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, ressaltou que os cursos unem aprendizado e oportunidade de mudança de vida. "É uma alegria acompanhar a formatura de pessoas que decidiram investir em seu futuro. Essas capacitações abrem portas para o empreendedorismo, para o mercado de trabalho e para a conquista da autonomia financeira, levando mais dignidade às famílias poaenses", destacou.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira, enfatizou que a qualificação profissional é uma das prioridades da administração municipal. "Nosso objetivo é oferecer ferramentas para que as pessoas possam conquistar sua independência financeira. Cada curso representa uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município e para a melhoria da qualidade de vida da população", afirmou.

Experiências que inspiram

Entre os formandos, Luana Trindade comemorou a conclusão do curso de Alongamento de Cílios. Ela elogiou a qualidade das aulas e da professora responsável, destacando que a capacitação representa uma oportunidade concreta para quem deseja conquistar independência financeira.

Já José Francisco dos Santos, formado no curso de Instalação de Drywall, classificou a experiência como excelente. Mesmo aposentado, afirmou que pretende retornar ao mercado de trabalho e ressaltou que a qualificação representa uma importante oportunidade, especialmente para os jovens que buscam inserção profissional.