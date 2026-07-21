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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Região

Estações da região registram média de mais de 525,4 mil passageiros diários

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) transporta uma média de 1,3 milhão de passageiros por dia útil em todo o sistema

21 julho 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Estação de Suzano é a mais movimentada, com média diária de 40,8 mil embarquesEstação de Suzano é a mais movimentada, com média diária de 40,8 mil embarques - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

As oito estações de trem da Linha 11-Coral que passam pelo Alto Tietê registraram uma média de 525.402 passageiros por dia em maio de 2026.


As informações são da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que transporta uma média de 1,3 milhão de passageiros por dia útil em todo o sistema.


Segundo os dados, Suzano foi a estação mais movimentada no período, com média diária de 40.811 embarques. Na sequência aparecem Ferraz de Vasconcelos, com 29.215, e a estação terminal Estudantes, com 18.825.


Em seguida estão Poá, com 14.252 passageiros por dia, Mogi das Cruzes, com 12.536, e Braz Cubas, com 8.690. Jundiapeba registrou média diária de 7.919 usuários, enquanto Calmon Viana teve o menor movimento entre as oito estações, com 3.894 passageiros.
Para acompanhar as condições de cada estação, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos disponibiliza, gratuitamente, o aplicativo CPTM Oficial, para Android no Google Play e iOS na App Store. A ferramenta também permite a consulta de informações como mapas, status operacional, intervalos etc.

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