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Jornal Diário de Suzano - 05/08/2026
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Região

Alto Tietê soma 11 mortes e 33 internações por causa da gripe

São 136 casos registrados nas cidades da região, segundo levantamento regional

05 agosto 2026 - 06h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
São 136 casos registrados nas cidades da região, segundo levantamento regionalSão 136 casos registrados nas cidades da região, segundo levantamento regional - (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O Alto Tietê soma 11 mortes e 33 internações na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pelo vírus influenza, causador da gripe, entre janeiro e julho deste ano. Segundo painel de monitoramento da Secretaria da Saúde de São Paulo, foram confirmados 136 casos de gripe nas dez cidades da região.


Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos registraram mortes pela doença.
Mogi lidera nos números, foram quatro óbitos, 13 internações na UTI e 48 casos; Poá registrou três mortes e 18 casos; Arujá soma duas mortes, três internações na UTI e 11 casos; Itaquá registrou uma mortes, seis internações e 25 casos; Ferraz, também com uma morte, registrou cinco internações na UTI e 13 casos; Em Santa Isabel foram três casos e uma internação; por sua vez, Salesópolis somou três casos e Biritiba dois.


Considerada problema de saúde pública, a influenza é uma infecção viral respiratória. A doença está associada a surtos sazonais e pode provocar complicações que resultam em hospitalizações e mortes.


Os grupos considerados mais vulneráveis às formas graves da influenza são crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, público já priorizado nas campanhas de vacinação.

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