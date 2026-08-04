Dia do Padroeiro Senhor Bom Jesus de Arujá; confira o que abre e fecha

A Prefeitura de Arujá, em razão ao feriado Dia do Padroeiro Senhor Bom Jesus de Arujá, comemorado dia 6 de agosto, não terá expediente nos dias 6 (quinta-feira) e 7 (sexta-feira), retornando seus serviços no dia útil seguinte, dia 10 (segunda-feira). O cronograma vale também para o Procon, o Fácil Arujá e os demais setores públicos municipais. Na Saúde, o Pronto Atendimento (PA) Central, o Pronto Atendimento Municipal (PAM) Barreto e o Pró-Criança continuam atendendo 24 horas, como de costume.



Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não irão funcionar nos dias 6 e 7, retomando os atendimentos normalmente na segunda-feira (10) logo pela manhã. As feiras livres e a coleta de lixo poderão funcionar normalmente, sem qualquer alteração.



O Poupatempo de Arujá, a agência do INSS, os Correios, os bancos e as lotéricas fecharão no feriado do dia 6 (quinta-feira) e retornarão no dia seguinte, no dia 7 (sexta-feira).



A agência da Sabesp também fechará na quinta (6) e retornará aos trabalhos na sexta (7), mantendo disponível o atendimento de emergência pelo telefone 0800 011 9911. A Elektro segue o mesmo cronograma da Sabesp; para serviços de emergência, como manutenção de rede, o telefone é 0800 701 01 03.



As escolas municipais fecharão no dia 6 (quinta-feira) e dia 7 (sexta-feira) e irão retornar somente no dia 10 (segunda-feira).



Os parques do município , Parque dos Ipês, Parque Cidade Natureza (Jordanópolis) e Bosque do Real, continuarão abertos normalmente durante todo o período.



Para solicitações de emergência, ligue para 190 (Polícia Militar), 153 ou app 153 Cidadão (Guarda Civil Municipal – GCM, Patrulha Ambiental, Patrulha Maria da Penha), 199 (Defesa Civil) ou 181 (Polícia Civil – Disque-Denúncia).