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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Região

Ginásio Marcílio Guerra inicia nova etapa de modernização com construção de banheiros e vestiários

Intervenção prevê a construção de dois novos banheiros e dois vestiários completos, ampliando a infraestrutura do principal equipamento esportivo da região central de Ferraz

04 agosto 2026 - 15h39Por de Ferraz
Intervenção prevê a construção de dois novos banheiros e dois vestiários completosIntervenção prevê a construção de dois novos banheiros e dois vestiários completos - (Foto: Isis Katarine/Secom Ferraz)

A Secretaria de Obras iniciou uma nova etapa das obras de modernização do Ginásio Poliesportivo Marcílio Guerra, localizado na região central da cidade. A intervenção contempla a construção de dois novos banheiros e dois vestiários completos, equipados com materiais de última geração, proporcionando mais conforto, acessibilidade e qualidade aos usuários do espaço.

As melhorias fazem parte do compromisso da administração municipal em fortalecer a infraestrutura esportiva e garantir que atletas, equipes, alunos de projetos esportivos e a população em geral tenham um ambiente mais adequado para treinamentos, competições e demais atividades realizadas no ginásio.

O secretário de Esporte e Lazer, Eduardo Paiva, destacou a importância da obra para o município.

“O Ginásio Marcílio Guerra é um dos principais espaços esportivos de Ferraz de Vasconcelos e recebe diariamente atletas, crianças, jovens e toda a comunidade. Essas melhorias representam mais conforto, dignidade e qualidade para quem utiliza o local. Estamos investindo em uma estrutura moderna para fortalecer ainda mais o esporte na cidade e oferecer um espaço cada vez mais preparado para atender a população”, afirmou.

A Prefeitura segue investindo na revitalização dos equipamentos públicos, promovendo melhorias que incentivam a prática esportiva, valorizam os espaços municipais e ampliam a qualidade dos serviços oferecidos aos ferrazenses.

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