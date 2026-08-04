Ginásio Marcílio Guerra inicia nova etapa de modernização com construção de banheiros e vestiários

A Secretaria de Obras iniciou uma nova etapa das obras de modernização do Ginásio Poliesportivo Marcílio Guerra, localizado na região central da cidade. A intervenção contempla a construção de dois novos banheiros e dois vestiários completos, equipados com materiais de última geração, proporcionando mais conforto, acessibilidade e qualidade aos usuários do espaço.

As melhorias fazem parte do compromisso da administração municipal em fortalecer a infraestrutura esportiva e garantir que atletas, equipes, alunos de projetos esportivos e a população em geral tenham um ambiente mais adequado para treinamentos, competições e demais atividades realizadas no ginásio.

O secretário de Esporte e Lazer, Eduardo Paiva, destacou a importância da obra para o município.

“O Ginásio Marcílio Guerra é um dos principais espaços esportivos de Ferraz de Vasconcelos e recebe diariamente atletas, crianças, jovens e toda a comunidade. Essas melhorias representam mais conforto, dignidade e qualidade para quem utiliza o local. Estamos investindo em uma estrutura moderna para fortalecer ainda mais o esporte na cidade e oferecer um espaço cada vez mais preparado para atender a população”, afirmou.

A Prefeitura segue investindo na revitalização dos equipamentos públicos, promovendo melhorias que incentivam a prática esportiva, valorizam os espaços municipais e ampliam a qualidade dos serviços oferecidos aos ferrazenses.