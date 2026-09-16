Alto Tietê tem 397 novos casos de tuberculose

A região registrou, entre janeiro e agosto deste ano, 397 casos de tuberculose, segundo o Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies) de São Paulo. Homens pardos entre 20 e 49 anos concentram a maior parte dos casos.

Com 126 registros, Mogi das Cruzes lidera entre cidades, seguida por Itaquaquecetuba (105), Suzano (64), Ferraz de Vasconcelos (51), Poá (20), Arujá (14), Biritiba Mirim (6), Santa Isabel (9) e Guararema (2). Salesópolis não registrou casos.

Ainda segundo o Nies, cerca de 79,6% dos casos são de tuberculose pulmonar, 18,4% extrapulmonar, 1,3% pulmonar e extrapulmonar e 0,8% disseminada.

Segundo o Ministério da Saúde, a tuberculose, causada pelo bacilo de Koch, afeta prioritariamente os pulmões e permanece como uma das principais causas de morbidade e mortalidade da população.

Perfil das vítimas

O perfil dos casos aponta predominância de homens, que representam 62,21% dos registros, com 247 casos, enquanto as mulheres correspondem a 34,76%, com 138. Entre os pacientes 46,3% são pardos, 24,9% brancos, 14,6% pretos e 0,5% amarelos. Na divisão por faixa etária, 62,97% dos casos são entre pessoas de 20 a 49 anos (250). A faixa de 20 a 29 anos reúne 92 registros (23,17%), seguida pelas de 30 a 39 e 40 a 49 anos, ambas com 79 casos (19,89%).