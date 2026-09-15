Ferraz realiza sinalização viária no Jardim Ipanema

Nesta segunda-feira (15), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, realizou a atualização da sinalização viária no Jardim Ipanema. Durante a ação, os agentes realizaram a pintura de faixas de pedestres no cruzamento entre a Av. Imperial e a Rua José Clemente da Silva.

Este trabalho de melhorias das vias do município integra o cronograma mensal de ações da pasta, que garantem melhor visualização, segurança e mobilidade para os pedestres e motoristas que circulam na região.

"Nosso compromisso é manter as vias bem sinalizadas para oferecer mais segurança aos pedestres e condutores, além de proporcionar uma mobilidade urbana mais organizada e eficiente em todas as regiões de Ferraz de Vasconcelos", ressaltou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli.

Além de proporcionar mais segurança nas travessias de pedestres, a revitalização favorece a fluidez do tráfego, reduz conflitos entre os diferentes usuários das vias e garante melhores condições de circulação para quem utiliza o sistema viário diariamente.