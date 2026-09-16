Mais de 2 mil beneficiários deixam Programa Bolsa Família em julho

A Caixa Econômica Federal inicia nesta quinta-feira (17) os pagamentos de setembro do Bolsa Família. No Alto Tietê, 2.232 famílias deixaram o programa em julho, segundo os dados mais recentes da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS).

A redução está relacionada ao aumento da renda das famílias. Ainda assim, o sétimo mês registrou 137.985 famílias atendidas pelo programa na região.

Itaquaquecetuba registrou o maior número de desligamentos no Alto Tietê, com 568 famílias a menos no Bolsa Família, o equivalente a 25,4% do total de saídas na região. Apesar da redução, o município concentrou o maior número de beneficiários entre as cidades em julho, com 37.812 famílias atendidas.

Mogi das Cruzes aparece na sequência, com a saída de 499 famílias, o que corresponde a 22,3% do número total. Em julho, 31.970 famílias estavam inscritas no programa no município.

Em Suzano, o número de famílias atendidas pelo programa caiu em 421, representando 18,8% das saídas registradas na região. Ao todo, 25.524 famílias receberam o benefício na cidade em julho.

Em agosto, os municípios do Alto Tietê somaram 138.121 famílias atendidas pelo Bolsa Família. A SEDS ainda não disponibilizou os dados referentes às saídas do programa no mês. Na comparação com agosto de 2025, quando 134.677 famílias foram beneficiadas na região, houve aumento de 2,5% no número de famílias atendidas.

Guararema apresentou a maior alta da região, de 12,1%. A cidade tinha 2.576 famílias beneficiárias do programa no mês de 2025 e passou a 2.889 neste ano.

Suzano aparece em seguida no ranking regional, com aumento de 10,1%. O número de famílias atendidas passou de 23.334 para 25.701 no período.

Mogi das Cruzes e Arujá foram as únicas cidades que registraram diminuição entre os dois períodos. Mogi tinha 32.285 famílias atendidas e passou para 31.979, recuo de 0,9%. Já Arujá passou de 6.672 para 6.585 famílias, uma redução de 1,3%. (Y.T.)