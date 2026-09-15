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Jornal Diário de Suzano - 15/09/2026
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Região

Poá realiza audiência pública para elaboração da LOA 2027

Encontro será realizado no dia 21 de setembro, na Câmara Municipal, e terá como objetivo apresentar e discutir as diretrizes que irão compor o orçamento municipal do próximo ano

15 setembro 2026 - 17h55Por De Poá
- (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Fazenda, realizará no próximo dia 21 de setembro, às 18 horas, uma audiência pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O encontro será realizado na Câmara Municipal de Poá, localizada na Rua José Calil, nº 100, Centro, e contará com a participação de representantes do Poder Público e da sociedade civil, com o objetivo de apresentar, discutir e receber contribuições para a definição do orçamento municipal do próximo ano. 

A LOA é o instrumento responsável por estimar as receitas e fixar as despesas do município para o exercício seguinte, estabelecendo como os recursos públicos serão distribuídos entre as diferentes áreas da administração municipal. A audiência pública representa um importante mecanismo de transparência e participação popular no processo de planejamento e gestão dos recursos públicos. 

A Prefeitura reforça o convite para que moradores, representantes de entidades, organizações da sociedade civil e demais interessados participem da audiência e contribuam com o processo de elaboração da LOA 2027.  O encontro será aberto ao público e também permitirá participação popular pelo e-mail orcamento@poa.sp.gov.br.

De acordo com o secretário da Fazenda de Poá, Sérgio Ruiz Armiliato, a participação da população é fundamental para garantir transparência e contribuir para que o orçamento esteja alinhado às necessidades do município. “A audiência pública é um momento importante para apresentarmos à população como está sendo construído o orçamento de Poá para 2027. A participação da sociedade fortalece a transparência e permite que as prioridades do município sejam discutidas de forma democrática e responsável”, destacou. 

O prefeito Saulo Souza ressaltou que o planejamento orçamentário é essencial para garantir que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente e atendam às principais demandas da população. “Estamos trabalhando para construir um orçamento responsável, que permita ao município continuar avançando e realizando investimentos importantes para a população. A participação da população nesse processo é muito importante, porque queremos que as prioridades do orçamento estejam cada vez mais conectadas às necessidades reais de Poá”, afirmou.

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