Manutenção ultrapassa a marca de 10 mil toneladas de resíduos retirados no ano

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano ultrapassou a marca de 10 mil toneladas de resíduos retirados em 2026 com as atividades desenvolvidas em agosto. As ações executadas ao longo do ano garantiram a remoção de 9,4 mil toneladas de pontos viciados e 959 de valas e rios, além de mais 273 de bueiros, que têm contribuído para um melhor escoamento das águas da chuva, especialmente após a elevação dos índices de precipitação neste mês de setembro.

Para atestar o impacto deste trabalho, o prefeito Pedro Ishi; o titular da pasta, Samuel Oliveira; o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; e o diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, vistoriaram as condições de algumas ruas e corpos d’água no último sábado (12/09), onde puderam conferir o resultado da limpeza e das intervenções relacionadas à drenagem, que preservaram a cidade diante dos 150 milímetros de chuva acumulados no dia. Entre outros pontos, eles estiveram, por exemplo, nas margens do rio Guaió e do rio Una.

As atividades de prevenção foram reforçadas com as mais de 35 mil ações de zeladoria realizadas no primeiro semestre. Vale destacar, neste contexto, a parceria com a autarquia estadual SP Águas, que proporcionou, entre maio e julho, a retirada de 8 mil metros cúbicos de resíduos no trecho de aproximadamente um quilômetro que fica entre a foz do rio Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

O balanço também reflete o reforço das atividades relacionadas à limpeza de pontos viciados entre março e julho, que foram potencializadas pelo lançamento do projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria” no fim do mês de fevereiro. A média registrada no período (1.533 toneladas) foi quase quatro vezes superior à média mensal registrada ao longo de todo o ano passado. A atuação da pasta nos oito primeiros meses ainda promoveu a limpeza de 4.337 bueiros.

Outros serviços implementados de janeiro a agosto também garantiram limpeza de vala de drenagem e de rios em 117 quilômetros e na rede drenagem em 46 quilômetros. Paralelamente a essas atividades, houve a troca de 622 tampas de bueiros e a reposição de 30 unidades de tampas de poços de visita.

O balanço indicou ainda que o trabalho realizado em agosto foi destaque pela atuação em algumas frentes específicas, por ter registrado os melhores números do ano - 33 trocas de guia chapéu e 306 atendimentos de próprios públicos -, que se somaram às ações destinadas à limpeza propriamente dita. Por conta das 839 toneladas retiradas dos pontos viciados, das 132 toneladas removidas de valas e rios e das 29 toneladas extraídas dos bueiros neste mês é que o número total do ano pôde superar as 10 mil toneladas.

A conservação dos espaços e prédios públicos também foi assegurada com as ações da equipe que trabalha continuamente nas ruas. Em oito meses, houve 1.708 atendimentos de próprios públicos e 532 revisões relacionadas à parte elétrica nesses locais, que se somaram aos 9.436 atendimentos em iluminação pública. Para preservar o deslocamento nas áreas públicas da cidade, as ações contemplaram a poda de 4.068 árvores e a supressão de 152, além de 54 destocamentos.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o planejamento tem viabilizado uma diversidade de ações, que estão mantendo a cidade mais limpa e preservada. “Executamos o trabalho necessário para retirar resíduos dos corpos d’água e desobstruir os bueiros, de forma a garantir o escoamento adequado no momento das chuvas. Esta atuação também é reforçada pela poda de árvores, pela conservação dos prédios públicos e pelos atendimentos à população”, declarou o chefe da pasta.

O prefeito reforçou que o trabalho promovido pela administração municipal está fazendo a diferença para preservação das condições de vias e corpos d’água. “Temos verificado que as ações das equipes da Secretaria de Manutenção estão sendo fundamentais para que a cidade suporte esse alto volume de chuvas que está sendo registrado em setembro. Nos mobilizamos desde o início do ano para que estivéssemos preparados para este momento. A Prefeitura de Suzano segue atuando em todas as frentes necessárias para manter nossa cidade limpa e preservada”, pontuou Pedro Ishi.