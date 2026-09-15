Prefeitura de Poá mobiliza equipes e resgata cervo ferido em área urbana da cidade

Uma ação integrada da Prefeitura de Poá garantiu, na noite desta segunda-feira (15), o resgate seguro de um cervo fêmea que circulava por diferentes ruas do município. Mobilizadas após o chamado de moradores, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Defesa Civil e do Centro de Bem-Estar Animal de Poá (CEBEAP) localizaram o animal na Avenida Joviano Alvim, no Jardim Ruth, onde recebeu os primeiros cuidados e, posteriormente, foi encaminhado para atendimento veterinário especializado.

A ação começou após moradores identificarem o animal circulando pelas vias do bairro e acionarem a GCM. As equipes municipais passaram a acompanhar a ocorrência e conseguiram localizar o cervo na região da Rua Dom Bosco. Durante a movimentação, o animal chegou a entrar em uma residência e, posteriormente, retornou às ruas, exigindo atenção das equipes para que o resgate pudesse ser realizado com segurança, sem colocar em risco o animal ou a população.

A operação teve continuidade até a Avenida Joviano Alvim, onde o animal chegou a entrar em um estabelecimento comercial. Com o apoio de um funcionário do local, as equipes conseguiram realizar a contenção de forma segura. Na sequência, profissionais da GCM, da Defesa Civil e do CEBEAP concluíram o resgate.

Após o recolhimento, a fêmea foi encaminhada para atendimento veterinário. De acordo com a médica veterinária responsável pelo CEBEAP, Natália Andrade Morais Rocha, o animal apresentava ferimentos. Ele passou a noite em observação e, na manhã desta terça-feira (16), foi encaminhado ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS) do Parque Ecológico do Tietê, onde passará por tratamento e reabilitação.

“A fêmea foi atendida, medicada e permaneceu em observação durante a noite. Como se trata de um animal silvestre, o próximo passo é garantir que ele tenha todo o suporte necessário para se recuperar e, posteriormente, possa retornar à natureza, quando estiver plenamente apto e em condições de voltar ao seu habitat”, explicou Natália.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos municipais no resgate e as consequências das chuvas intensas dos últimos dias. “Recebemos um volume de chuva histórico, o nível dos nossos rios e córregos subiu muito e, felizmente, não foram registrados alagamentos graves na nossa cidade. Mas não são só as pessoas que sentem os efeitos desses eventos climáticos extremos. A natureza também sente. Essa fêmea chegou até a área urbana da nossa cidade ferida e assustada, certamente porque se desgarrou da sua família. Com o apoio das nossas equipes e da população, ela encontrou aqui em Poá amor, afeto, cuidado e solidariedade e agora recebe o tratamento adequado. Ela passa bem e, em breve, estará de volta à natureza. Na nossa gestão, nenhuma pessoa e nenhuma vida, de qualquer espécie, ficarão para trás”, declarou.

Orientação à população

A Prefeitura de Poá reforça que a participação da população é importante em situações envolvendo animais silvestres. Ao identificar um animal em situação de risco, a orientação é evitar a aproximação ou qualquer tentativa de captura e acionar os órgãos competentes, para que profissionais capacitados possam realizar o atendimento com segurança.

Centro de Bem-Estar Animal (CEBEAP)

Telefone: (11) 4638-1330

Patrulha Ambiental

Telefones: (11) 4634-1666 / 153