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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Região

Região tem previsão de 278.4mm acumulado até o domingo (27)

Informações do Climatempo apontam que as chuvas na região do Alto Tietê devem seguir na próxima semana

16 setembro 2026 - 06h30Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Na próxima semana (20-27), o Alto Tietê deverá registrar um acumulado de 278,4mm de chuvasNa próxima semana (20-27), o Alto Tietê deverá registrar um acumulado de 278,4mm de chuvas - (Foto: Diogo Florido/DS)

Após longos dias de muitas chuvas e frio na região do Alto Tietê, a expectativa é de que as chuvas vão embora, por alguns dias. Mas essa pausa deve ser curta. Na próxima semana (20-27), o Alto Tietê deverá registrar um acumulado de 278,4mm de chuvas. A estimativa é de que as temperaturas fiquem, em média, entre 13°C de mínima e 23°C de máxima. As informações são da empresa de meteorologia Climatempo.

Entre o dia 20 e 27, é esperado 278,4 milímetros de chuvas para a região do Alto Tietê, com Biritiba Mirim liderando e recebendo 42,8mm em uma única semana. Os dias com a maior quantidade de chuva prevista será a quarta-feira (23) e a quinta-feira (24), com 12,1mm para ambos os dias.

Já Mogi das Cruzes segue em segundo lugar, com 28,5mm de chuvas esperado na semana. A sexta-feira (25) será a mais chuvosa, com aproximadamente 10,7mm para o dia.

Em seguida vem Arujá, com 28,3mm na semana. A quarta-feira (23) será a mais chuvosa, com aproximadamente 10,5mm previstos.

Ferraz de Vasconcelos deverá registrar 27,6mm na semana e terá a quarta-feira (23) o dia mais chuvoso, com aproximadamente 8,6mm previstos para o dia.

Salesópolis registrará um acumulado de 27,1mm na semana, e terá a quarta-feira (23) o dia com maior capacidade de chuva, com 9,5mm previstos.

Por sua vez, Suzano registrará 25,8mm na semana, e terá a sexta-feira (25) o dia mais chuvoso, com aproximadamente 8,6mm previstos para o dia.
Poá registrará um acumulado de 25,8mm de chuvas na semana e também terá a sexta-feira (25) o dia mais chuvoso, com 8,6mm previstos para o dia.

Itaquaquecetuba deverá registrar 25,8mm na semana e terá a sexta-feira (25) o dia mais chuvoso, com aproximadamente 8,6mm previsto para o dia.

Santa Isabel deve receber 24,9mm de chuvas na semana, e terá a quarta-feira (23) o dia mais chuvoso, com aproximadamente 8,3mm previstos.

E por sua vez, Guararema registrará 21,8mm acumulado na semana, e terá a quarta-feira (23) o dia chuvoso, com aproximadamente 8,7mm.