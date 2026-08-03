Prefeito Saulo Souza lança editais da Política Aldir Blanc para fortalecer a cultura de Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Cultura, lançou os editais nº 03/2026 e nº 04/2026 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que destinam mais de R$ 500 mil para o fomento de projetos, coletivos e entidades culturais do município. Com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, a iniciativa contempla diferentes linguagens artísticas e busca fortalecer a produção cultural local, ampliando o acesso aos investimentos públicos no setor. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 31 de agosto exclusivamente pelo e-mail pnabciclo2.cultura@poa.sp.gov.br.



Podem participar artistas e agentes culturais que residam e desenvolvam atividades em Poá há, pelo menos, dois anos, com propostas de qualquer segmento artístico. Os projetos inscritos no Edital de Fomento Cultural deverão ser executados em até cinco meses, enquanto os contemplados pelo edital dos Pontos de Cultura terão prazo de até um ano para execução. Além disso, 20% dos recursos serão destinados a ações desenvolvidas em áreas periféricas ou por povos e comunidades tradicionais, reforçando o compromisso da administração municipal com a democratização do acesso às políticas públicas de cultura.



O prefeito Saulo Souza destacou que o investimento reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização da cultura como instrumento de desenvolvimento social, econômico e de fortalecimento da identidade poaense. "Investir na cultura é investir nas pessoas, na história e no futuro da nossa cidade.

Esses recursos vão fortalecer artistas, coletivos e entidades que fazem a cultura acontecer todos os dias, ampliando as oportunidades para quem produz arte e garantindo que a população tenha cada vez mais acesso às manifestações culturais", afirmou.



Para o secretário municipal de Cultura, Paulo Barbosa, os editais representam um importante avanço no fortalecimento da produção artística do município. "A Política Nacional Aldir Blanc é uma oportunidade de incentivar quem faz cultura em Poá, garantindo recursos para que artistas, coletivos e entidades possam desenvolver seus projetos e ampliar o acesso da população às manifestações culturais. Nosso objetivo é fortalecer a identidade cultural da cidade, valorizar os talentos locais e democratizar o acesso aos investimentos públicos no setor", destacou.



Como parte da implementação da PNAB, a Secretaria de Cultura promoverá duas ações formativas on-line para orientar os interessados sobre a participação nos editais. No dia 6 de agosto, às 19 horas, será realizada a Leitura Explicativa do Edital de Fomento, acompanhada de orientações para a elaboração de projetos, em transmissão pelo Google Meet. Na ocasião, serão apresentados os critérios de participação, prazos e procedimentos de inscrição.



Já no dia 7 de agosto, também às 19 horas, ocorrerá a Leitura Explicativa do Edital de Termo de Compromisso Cultural (TCC) – Cultura Viva, voltada aos interessados no edital dos Pontos de Cultura. O encontro apresentará as regras específicas da seleção e orientações para a elaboração das propostas. As duas transmissões serão realizadas pelo mesmo link: https://meet.google.com/bvv-wavz-cpk.



Ao todo, serão contempladas 21 propostas culturais. O Edital nº 03/2026 destinará recursos para até 19 projetos, distribuídos em cinco categorias, com valores de R$ 5.175,00, R$ 15.000,00, R$ 20.000,00, R$ 25.000,00 e R$ 45.000,00. Já o Edital nº 04/2026, voltado ao programa Cultura Viva, prevê investimento de R$ 100.000,00 para até duas entidades ou coletivos certificados como Pontos de Cultura, que comprovem pelo menos dois anos de atuação cultural e possuam sede em Poá.



Os editais completos estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Poá, no menu Prefeitura → Secretarias → Cultura → Publicações – Política Nacional Aldir Blanc 2.



Em caso de dúvidas ou para solicitar orientação individual, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura pelo e-mail pnabciclo2.cultura@poa.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4638-8804, que também atende via WhatsApp. Pelos canais de atendimento é possível agendar orientações on-line ou presenciais.