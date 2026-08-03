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Saúde

Quem deve tomar a vacina do sarampo? Quais sintomas? Tire suas dúvidas

Com 16 casos confirmados no estado neste ano, Secretaria da Saúde reforça importância da dose

03 agosto 2026 - 16h39Por Agência SP
Estado de SP registrou 16 casos de sarampo neste anoEstado de SP registrou 16 casos de sarampo neste ano - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) orienta a população a verificar a situação vacinal contra o sarampo depois da confirmação de 16 casos da doença no estado neste ano, especialmente os moradores dos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é gratuita, está disponível nas Unidades Básicas de Saúde e integra o Calendário Básico de Vacinação. Neste ano, a cobertura vacinal da primeira dose está em 77,5% e a da segunda, em 65,5%. A meta é de 95% nas duas doses.

Veja abaixo as respostas para as principais dúvidas sobre a vacinação e sobre a doença.

Quem deve tomar a vacina do sarampo?

Com a confirmação de 16 casos de sarampo em 2026, a recomendação é que todos os moradores de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, com idade entre seis meses e 59 anos, procurem os postos de saúde a partir desta segunda-feira (3), independentemente da situação vacinal, para receber a vacina de reforço contra o sarampo. 

Em outras cidades, conforme orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e da SES-SP, o esquema vacinal varia de acordo com a idade. Crianças, adolescentes e adultos que não tenham recebido as doses indicadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e atualizar a caderneta.

Quem não tem o comprovante de vacinação ou está em dúvida sobre o próprio esquema também deve procurar uma UBS para avaliação da caderneta.

Quantas doses são necessárias? 

A população com idade entre seis meses e 59 anos e que mora em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo deve receber a dose independente da situação vacinal. 

Em outros locais, o número de doses varia de acordo com a idade:

Crianças

12 meses: primeira dose da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

15 meses: segunda dose, preferencialmente com a vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

Pessoas de 5 a 29 anos

Devem comprovar duas doses da vacina tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

Pessoas de 30 a 59 anos

Devem comprovar uma dose da vacina tríplice viral.

Trabalhadores da saúde

Devem comprovar duas doses da vacina tríplice viral, independentemente da idade.

O que é a dose zero e quem deve tomar?

Para as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, a aplicação é considerada “dose zero”, como uma medida adicional de proteção, mas não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação aos 12 e aos 15 meses. 

Onde se vacinar em São Paulo?

A vacina está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde de todo o estado. Antes de ir à unidade, é recomendável consultar os horários de atendimento do município. Sempre que possível, leve a caderneta de vacinação e um documento de identificação.

Quais são os sintomas do sarampo?

Os principais sintomas são:

febre alta;

manchas vermelhas na pele, que geralmente começam no rosto e se espalham pelo corpo;

tosse;

coriza;

conjuntivite;

mal-estar intenso.

Como a doença é transmitida?

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por secreções eliminadas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

Em alguns casos, pode causar complicações como pneumonia, infecções de ouvido e inflamação no cérebro, principalmente em crianças pequenas, gestantes e pessoas com baixa imunidade.

O que fazer em caso de sintomas?

Pessoas com sintomas compatíveis com sarampo devem procurar atendimento em uma unidade de saúde para avaliação clínica e orientação sobre exames. A confirmação do diagnóstico depende de avaliação médica e de exames laboratoriais.

Durante o período de suspeita a pessoa deve evitar contato com outras pessoas e informar aos profissionais de saúde sobre viagens recentes, contato com casos suspeitos e sua situação vacinal.

Por que manter a vacinação em dia?

A vacinação é a forma mais segura e eficaz de prevenir o sarampo, e a manutenção de altas coberturas vacinais é a principal estratégia para evitar a circulação do vírus.

Os casos confirmados em 2026 no estado envolvem bebês de até 2 anos e adultos entre 20 e 50 anos, o que, de acordo com a Pasta, reforça a importância de manter a vacinação em dia em todas as faixas etárias.

Onde tirar outras dúvidas sobre vacinas?

O Governo de São Paulo disponibiliza o portal Vacina 100 Dúvidas, que reúne respostas às principais perguntas da população sobre vacinação, eficácia dos imunizantes, eventos adversos, doenças imunopreveníveis e os riscos da não vacinação.

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