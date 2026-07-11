Alto Tietê tem ruas Argentina, único sul-americano na Copa

As cidades do Alto Tietê contam com ruas com o nome da seleção Argentina que disputa as quartas de finais da Copa do Mundo.

A seleção argentina é a atual campeã da Copa do Mundo de 2022 e é a favorita para esse confronto.

Em Suzano, a rua Argentina fica localizada no bairro de Palmeiras. Já em Mogi das Cruzes, a rua com o nome do país dos ‘hermanos’ fica no bairro de Jundiapeba.

Em Guararema, a rua que carrega o nome Argentina fica no bairro Chácaras Guanabara. Em Ferraz de Vasconcelos, o bairro Tanquinho conta com uma rua com o nome.

Itaquaquecetuba já consta com um nome diferente e carrega o nome de Rua dos Argentinos no Jardim Primavera. Também existe a rua Argentina no bairro Chácara São Joaquim.

Em Poá, a rua com o nome Argentina fica no bairro Jardim America. Santa Isabel também conta com uma rua em homenagem à Argentina. Já Biritiba Mirim, também conta com a rua Argentina.

Ruas batizadas em homenagem ao país ou aos ídolos do futebol argentino existem tanto no Brasil quanto na própria Argentina. A nível de curiosidade no contexto de rivalidades futebolísticas, é comum que vias chamadas "Argentina" recebam decorações e até sejam pintadas de verde e amarelo por moradores brasileiros durante Copas do Mundo.

Nas quartas, a Argentina de Messi terá pela frente a Suíça neste sábado (11), às 22h (horário de Brasília), em Kansas City (Estados Unidos). A seleção alpina é uma das mais experientes, com 18 dos 26 convocados já tendo disputado alguma Copa. O meia Granit Xhaka é o protagonista de um elenco onde o coletivo faz diferença e está na quarta participação mundialista da carreira. A primeira foi em 2014, no Brasil.