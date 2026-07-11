Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 11 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê tem ruas Argentina, único sul-americano na Copa

Região do Alto Tietê conta com ruas com o nome da seleção que ainda disputa o maior evento do futebol mundial

11 julho 2026 - 09h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
RUA ARGENTINA NAS CIDADES DA REGIÃO Prestam homenagens à seleção e ao PaísRUA ARGENTINA NAS CIDADES DA REGIÃO Prestam homenagens à seleção e ao País - (Foto: Divulgação/Fifa)

As cidades do Alto Tietê contam com ruas com o nome da seleção Argentina que disputa as quartas de finais da Copa do Mundo. 

A seleção argentina é a atual campeã da Copa do Mundo de 2022 e é a favorita para esse confronto.
Em Suzano, a rua Argentina fica localizada no bairro de Palmeiras. Já em Mogi das Cruzes, a rua com o nome do país dos ‘hermanos’ fica no bairro de Jundiapeba.

Em Guararema, a rua que carrega o nome Argentina fica no bairro Chácaras Guanabara. Em Ferraz de Vasconcelos, o bairro Tanquinho conta com uma rua com o nome.

Itaquaquecetuba já consta com um nome diferente e carrega o nome de Rua dos Argentinos no Jardim Primavera. Também existe a rua Argentina no bairro Chácara São Joaquim.

Em Poá, a rua com o nome Argentina fica no bairro Jardim America. Santa Isabel também conta com uma rua em homenagem à Argentina. Já Biritiba Mirim, também conta com a rua Argentina.

Ruas batizadas em homenagem ao país ou aos ídolos do futebol argentino existem tanto no Brasil quanto na própria Argentina. A nível de curiosidade no contexto de rivalidades futebolísticas, é comum que vias chamadas "Argentina" recebam decorações e até sejam pintadas de verde e amarelo por moradores brasileiros durante Copas do Mundo.

Nas quartas, a Argentina de Messi terá pela frente a Suíça neste sábado (11), às 22h (horário de Brasília), em Kansas City (Estados Unidos). A seleção alpina é uma das mais experientes, com 18 dos 26 convocados já tendo disputado alguma Copa. O meia Granit Xhaka é o protagonista de um elenco onde o coletivo faz diferença e está na quarta participação mundialista da carreira. A primeira foi em 2014, no Brasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara de Mogi aprova projeto ambiental 'Lojinha do Bem'
Região

Câmara de Mogi aprova projeto ambiental 'Lojinha do Bem'

Ferraz suspende atendimento de sábado em três UBSs devido ao feriado prolongado
Região

Ferraz suspende atendimento de sábado em três UBSs devido ao feriado prolongado

Inflação usada para corrigir salários acumula 4,33% em 12 meses
Economia

Inflação usada para corrigir salários acumula 4,33% em 12 meses

População é a principal aliada na prevenção de incêndios e na economia de água
Meio Ambiente

População é a principal aliada na prevenção de incêndios e na economia de água

Áreas de ortopedia e oftalmologia lideram procura por vagas
Região

Áreas de ortopedia e oftalmologia lideram procura por vagas

Operação Impacto Imediato: ação integrada entre PM e GCM resulta em prisões e apreensão em Poá
Região

Operação Impacto Imediato: ação integrada entre PM e GCM resulta em prisões e apreensão em Poá