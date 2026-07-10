Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 10 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Câmara de Mogi aprova projeto ambiental 'Lojinha do Bem'

Município criará uma moeda social ambiental, a "Eco Moeda Mogi", utilizada na aquisição de alimentos, produtos e serviços junto a parceiros comerciais credenciados em Mogi

10 julho 2026 - 14h01Por De Mogi
Legislativo aprova projeto ambiental 'Lojinha do Bem'Legislativo aprova projeto ambiental 'Lojinha do Bem' - (Foto: Divulgação/CMMC)

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária nesta quarta-feira, o Projeto de Lei n.° 80/2026, que institui o Programa Socioambiental “Lojinha do Bem” na Cidade. De autoria da prefeita Mara Bertaiolli (PL), a iniciativa visa criar um ciclo virtuoso de economia circular, incentivando a reciclagem e promovendo a inclusão social.

Com a aprovação, o Município criará uma moeda social ambiental, a “Eco Moeda Mogi”, que poderá ser trocada por resíduos recicláveis higienizados. A “Eco Moeda Mogi” será utilizada na aquisição de alimentos, produtos e serviços junto a parceiros comerciais credenciados em Mogi das Cruzes.

A proposta, que advém de uma solicitação da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal, é definida como uma política pública estruturante.

“O objetivo é aliar, de forma integrada e sustentável, a proteção ao meio ambiente, a inclusão social e o fomento à economia local, contando com a parceria do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes”, ressaltou a prefeita na justificativa da propositura.

O projeto “Lojinha do Bem” se apoia em três pilares fundamentais:

Ambiental: estimula a coleta seletiva na fonte, visando aumentar os índices de reciclagem e reduzir o volume de resíduos em aterros sanitários;

Social: valoriza e fortalece o trabalho dos catadores de materiais recicláveis;

Econômico: fomenta a economia solidária e fortalece os pequenos e médios empresários, com a criação de um “Eco Selo Parceiro Mogi” que agrega valor às empresas engajadas.

Para a operacionalização do programa, a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal e o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes instituirão, em conjunto, postos oficiais de recebimento e troca, articulados com ecopontos municipais existentes, cooperativas de catadores credenciadas, unidades escolares e outros equipamentos públicos e privados.

 A Eco Moeda Mogi poderá ser trocada por gêneros alimentícios, brinquedos, roupas, utensílios, mobiliário e diversos serviços.

O Poder Executivo Municipal terá até 120 dias, a contar da data de publicação da lei, para regulamentar o programa, incluindo os critérios de conversão de resíduos em moeda, a lista de materiais aceitos e as obrigações dos parceiros.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz suspende atendimento de sábado em três UBSs devido ao feriado prolongado
Região

Ferraz suspende atendimento de sábado em três UBSs devido ao feriado prolongado

Inflação usada para corrigir salários acumula 4,33% em 12 meses
Economia

Inflação usada para corrigir salários acumula 4,33% em 12 meses

População é a principal aliada na prevenção de incêndios e na economia de água
Meio Ambiente

População é a principal aliada na prevenção de incêndios e na economia de água

Áreas de ortopedia e oftalmologia lideram procura por vagas
Região

Áreas de ortopedia e oftalmologia lideram procura por vagas

Operação Impacto Imediato: ação integrada entre PM e GCM resulta em prisões e apreensão em Poá
Região

Operação Impacto Imediato: ação integrada entre PM e GCM resulta em prisões e apreensão em Poá

Festa Julina em Ferraz leva forró, sertanejo e comidas típicas ao Centro de Convenções
Cultura

Festa Julina em Ferraz leva forró, sertanejo e comidas típicas ao Centro de Convenções