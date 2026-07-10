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Jornal Diário de Suzano - 09/07/2026
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Meio Ambiente

População é a principal aliada na prevenção de incêndios e na economia de água

Período entre junho e outubro é considerado crítico por conta da falta de chuvas em todo o estado de São Paulo

10 julho 2026 - 10h20Por Agência SP
O uso do fogo para limpeza de terrenos precisa de autorização formal da CetesbO uso do fogo para limpeza de terrenos precisa de autorização formal da Cetesb - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

O período entre junho e outubro é classificado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo como a fase vermelha para incêndios. Por ser a época mais seca do ano, o estado entra em alerta máximo devido à baixa umidade do ar e ao aumento do risco de queimadas em áreas de vegetação. A falta de chuvas também gera desafios no sistema de abastecimento de água, com os reservatórios abaixo da capacidade total.


O Governo de São Paulo adotou medidas para diminuir os riscos e monitorar os níveis dos reservatórios, como a gestão da pressão noturna. Mas a ajuda da população também é essencial para enfrentar este período.


Confira aqui dicas para enfrentar este período:


Combate ao desperdício


O grande vilão do consumo é o banho, que pode gastar até 150 litros de água em apenas 15 minutos. Em uma família de três pessoas, significa um gasto de 13,5 mil litros mensais, número que pode ser consideravelmente maior se o tempo não for controlado. Os banhos rápidos, de 5 minutos, podem economizar até 9 mil litros por mês.


A descarga também consome uma quantidade bem grande de água e é importante sempre verificar se não há vazamento, que muitas vezes são quase imperceptíveis. Jogar papel higiênico no vaso pode causar entupimento e aumentar ainda mais o desperdício.


Na cozinha, opte por ensaboar toda a louça antes de abrir a torneira para fazer o enxágue. Quem usa máquina de lavar louça deve enchê-la completamente antes de ligá-la.

Não atear fogo


Queimar resíduos, podas ou lixo doméstico é ilegal e traz riscos graves. Com o tempo seco e ventos fortes, o fogo se torna incontrolável em questão de minutos. O uso do fogo para limpeza precisa de autorização formal da Cetesb. Por precaução, é recomendável não acender tochas, velas e fogueiras em áreas de vegetação neste período do ano.


Descarte Consciente


Bitucas de cigarro e fósforos descartados em vias públicas, acostamentos de estradas ou áreas de vegetação podem ser o início de incêndios de grandes proporções. Mesmo que a intenção não seja iniciar fogo, o material em contato com folhas secas e grama desidratada pode originar labaredas instantâneas.


O descarte correto em cinzeiros e lixeiras apropriadas é um ato de cidadania que pode preservar áreas de preservação ambiental e evitar prejuízos à flora local.


Limpeza de terrenos


Terrenos e quintais com vegetação seca, galhos acumulados, papéis e plásticos podem ser propagadores de incêndios. Realizar a manutenção e a limpeza frequente dessas áreas reduz os materiais inflamáveis disponíveis. Manter o gramado aparado e o solo livre de detritos evita que o fogo se propague em caso de incidentes.

Em caso de emergência


Ao identificar um foco de incêndio ou qualquer situação de risco, ligue imediatamente aos órgãos responsáveis. O acionamento rápido pode evitar que o fogo se espalhe e reduzir danos ao meio ambiente e à população.

Corpo de Bombeiros: 193

Defesa Civil: 199

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