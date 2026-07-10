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Jornal Diário de Suzano - 09/07/2026
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Região

Ferraz suspende atendimento de sábado em três UBSs devido ao feriado prolongado

Mário Margarido CS II, Vila Margarida e Vila Santo Antônio não funcionarão neste sábado (11); atendimento durante a semana segue normalmente

10 julho 2026 - 13h54Por De Ferraz
não haverá atendimento nas UBSs Mário Margarido CS II, Vila Margarida e Vila Santo Antônionão haverá atendimento nas UBSs Mário Margarido CS II, Vila Margarida e Vila Santo Antônio - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que não haverá atendimento neste sábado (11) nas Unidades Básicas de Saúde Mário Margarido CS II, Vila Margarida e Vila Santo Antônio, que normalmente também funcionam aos sábados.

A suspensão é excepcional e ocorre em razão do feriado estadual de 9 de julho e do ponto facultativo de 10 de julho.

A Secretaria de Saúde reforça que os atendimentos nas três unidades seguem normalmente na próxima semana, nos horários habituais.

Em casos de urgência e emergência, a orientação é procurar a unidade hospitalar mais próxima.

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