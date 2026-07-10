Ferraz suspende atendimento de sábado em três UBSs devido ao feriado prolongado

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que não haverá atendimento neste sábado (11) nas Unidades Básicas de Saúde Mário Margarido CS II, Vila Margarida e Vila Santo Antônio, que normalmente também funcionam aos sábados.

A suspensão é excepcional e ocorre em razão do feriado estadual de 9 de julho e do ponto facultativo de 10 de julho.

A Secretaria de Saúde reforça que os atendimentos nas três unidades seguem normalmente na próxima semana, nos horários habituais.

Em casos de urgência e emergência, a orientação é procurar a unidade hospitalar mais próxima.