Ansiedade: Como enfrentar a síndrome do final de ano

Com a aproximação do final do ano, surge um fenômeno reconhecido como a "Síndrome do Final de Ano," contribuindo para o aumento da ansiedade na população brasileira, que já registra 9,3% da população com esse transtorno, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentados pelo Conselho Nacional de Saúde.

A ansiedade, uma condição que afeta significativa parcela da população, é caracterizada por uma preocupação excessiva e antecipação de eventos futuros, muitas vezes acompanhada por sintomas físicos como palpitações e tensão muscular.

O final do ano tem o poder de intensificar a ansiedade, como apontado por uma pesquisa da Isma-Brasil (International Stress Management Association - Brasil), que revela um aumento médio de 75% nos níveis de estresse dos brasileiros durante as épocas festivas.

Dr. Fábio Cantinelli, Psiquiatra da Clínica Maia destaca que isso pode ser atribuído, em parte, à romantização cultural da ideia de que o final do ano deve ser um período mágico, associado ao encerramento de ciclos e à necessidade de alcançar a vitória.

Causas da Síndrome do Final de Ano

Diversos fatores contribuem para o surgimento da Síndrome do Final de Ano. Entre eles estão:

Excesso de trabalho e dificuldade de gerir o tempo;

Falta de recursos financeiros e pressão por presentes;

Conflitos em reuniões familiares e comparações com outros;

Saudade de entes queridos falecidos;

Pressão por felicidade e gratidão;

Culpa por não alcançar determinados objetivos.

Estratégias para lidar com a Ansiedade no Final de Ano

De acordo com o especialista, neste período, é crucial priorizar o autocuidado, buscar apoio emocional quando necessário e compreender que não é preciso atender a todas as expectativas impostas pela sociedade. Ao adotar essas abordagens, é possível enfrentar o final do ano com mais equilíbrio emocional e bem-estar, comenta a especialista.

Diante dos desafios que o final do ano pode impor à saúde mental, a importância de cuidar do bem-estar psicológico torna-se ainda mais evidente. Dr. Fábio destaca a necessidade de priorizar a saúde mental durante esse período. "A saúde mental é a base do nosso equilíbrio emocional e bem-estar. No final do ano, as demandas sociais e pessoais podem gerar um aumento significativo nos níveis de estresse e ansiedade. Cuidar da saúde mental torna-se crucial para enfrentar esses desafios, permitindo-nos lidar de maneira mais saudável com as expectativas e pressões associadas a essa época.", comenta.



É fundamental reconhecer e valorizar as conquistas do ano, praticar o autocuidado e gerenciar expectativas realistas. “Além disso, buscar apoio emocional, seja através de amigos, familiares ou profissionais de saúde mental, pode fazer uma grande diferença. É importante entender que a saúde mental não é um luxo, mas sim uma parte essencial de nossa jornada diária."

O especialista ainda ressalta a importância de promover a conscientização sobre a saúde mental e a busca por estratégias eficazes para enfrentar o estresse associado ao final do ano. “Ao reconhecer e abordar as complexidades emocionais deste período, é possível vivenciar as festividades de forma mais equilibrada, priorizando o bem-estar mental e emocional”, finaliza.