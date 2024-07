APCD-RMC faz alerta contra disseminação de fakenews na Odontologia

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes/AltoTietê junta-se ao Conselho Regional de Odontologia (CROSP) na campanha de alerta contra a recente disseminação de fakenews envolvendo a Odontologia. A entidade esclarece que são inverídicas as publicações, que circulam em sites e em perfis de redes sociais, sobre supostos riscos provocados por tratamentos odontológicos tradicionais.

As falsas informações atribuem efeitos negativos a especialidades consagradas da Odontologia e dizem, por exemplo, que técnicas da Endodontia, utilizadas nos tratamentos de canais, poderiam favorecer o surgimento de câncer nos pacientes. Além disso, publicações envolvendo a Ortodontia afirmam que o uso de aparelhos para alinhamento dos dentes poderia levar a problemas de infertilidade.

A maior parte dessas informações falsas vem sendo disseminada por profissionais que se dizem especialistas em Odontologia Biológica. Porém, a especialidade não existe e não é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, que é o órgão regulamentador e fiscalizador da Odontologia no Brasil. Segundo o CROSP, os cirurgiões-dentistas que se dizem praticantes da Odontologia Biológica ferem o código de ética odontológico.

Os supostos dentistas biológicos disseminam ainda conteúdos afirmando que o flúor, presente na água e nas pastas de dentes com objetivo de prevenir cáries, e a amálgama, liga metálica utilizada em restaurações mais antigas, teriam efeitos tóxicos no organismo humano. Nenhuma das informações, no entanto, possui embasamento científico.

“Todas essas afirmações são falsas e beiram o absurdo. A Odontologia é uma ciência da área da Saúde, exercida com uso de técnicas e materiais comprovadamente seguros internacionalmente. Esse tipo de publicação é extremamente irresponsável, uma vez que causa dúvidas na população e pode afastar os pacientes do tratamento odontológico correto”, pontua a cirurgiã-dentista Roberta Spinosa, diretora de Marketing da APCD-RMC e conselheira do CROSP.

Roberta Spinosa destaca ainda que, no caso de dúvidas sobre informações encontradas na internet, os pacientes devem entrar em contato com seu cirurgião-dentista de confiança para buscar esclarecimentos. “A APCD Regional de Mogi das Cruzes e o Conselho Regional de Odontologia também estão à disposição da população para tirar dúvidas e fazer orientações necessárias”, afirma.