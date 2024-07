Após três meses, Itaquá anuncia fim das atividades da 'Upinha'

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou, nesta segunda-feira (22), que as atividades da Upinha serão encerradas nesta quarta-feira (24), às 17 horas. De acordo com a administração municipal, nesta quarta-feira, completa três meses contratuais e início da montagem da unidade assistencial temporária.

Segundo o órgão, o encerramento das atividades se dá pelo fim da "situação de emergência e alerta epidemiológico de saúde em decorrência da epidemia de dengue declarada pelo decreto municipal nº 8.339, de 22 de março de 2024, e de dados epidemiológicos apontarem o controle da doença".

O hospital de campanha foi inaugurado no dia 16 de maio. O objetivo da unidade era atender casos de gripe e dengue com mais agilidade.

"A Upinha vai possibilitar a diminuição do fluxo de pacientes nas demais unidades de saúde e faz parte do plano de contingência em função da situação de emergência em saúde decretada no município", informou a Prefeitura na ocasião. A unidade foi instalada na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 255, na Vila Virgínia.

De acordo com o Painel de Monitoramento da Dengue do Governo do Estado de São Paulo, a cidade registrou quatro mortes por dengue em 2024 e 5.150 casos da doença.

No total, o Alto Tietê registrou 33 mortes pela doença. Foram 15 mortes em Mogi das Cruzes, cinco em Suzano e duas em Biritiba-Mirim, Poá, Guararema e Santa Isabel. Apenas Arujá e Salesópolis não registraram óbitos pela doença neste ano.