Artesãs do Alto Tietê ocupam espaço na Feira Ciranda ProAC neste sábado (9)

A sede do Cursinho Popular Maio de 68 receberá, neste sábado, 9 de maio, a partir das 11 horas, a Feira Ciranda ProAC. O evento faz parte do Projeto Feiras e Capacitação de Mulheres Artesãs do Alto Tietê, que teve início em janeiro deste ano e atendeu trinta mulheres fazedoras de trabalhos manuais da região do Alto Tietê, oferecendo, nos meses de fevereiro, março e abril, capacitação profissional, além de mentorias para as participantes. O “Projeto Feira de Artesanato Tradicional e Programa de Capacitação Profissional para Mulheres da Região do Alto Tietê” conta com apoio do Edital Fomento CultSP-PNAB nº 17/2024.

“Pra mim, essa segunda etapa tem um significado muito especial, porque é quando tudo aquilo que foi trabalhado nas formações começa, de fato, a ganhar corpo no mundo real. Durante as capacitações, já era possível perceber mudanças importantes — na forma como essas mulheres se enxergavam, na segurança para falar do próprio trabalho e na coragem de se colocar. Mas agora, nas feiras, isso fica ainda mais visível. Elas vão ocupar espaço, mostrar o que produzem e se posicionar com mais firmeza. E isso mexe diretamente com a autoestima”, conta Ana Paula do Amaral, uma das idealizadoras do Projeto, que lembra da importância dele para a autoestima das artesãs.

“Não é só sobre vender um produto. É sobre se reconhecer como alguém capaz, como alguém que tem valor, que tem algo criativo e bem estruturado a oferecer. Nas feiras esse reconhecimento ganha destaque e ao mesmo tempo, fortalece o coletivo. Uma apoiando a outra, através da troca de experiência, se reconhecendo nesse caminho como protagonista da sua história, da sua verdade. Então essa etapa não é só uma continuidade do projeto — é um aprofundamento. É onde a transformação começa a aparecer de forma concreta, tanto na geração de renda quanto na forma como essas mulheres se colocam no mundo”, conclui.

No evento de sábado, a programação conta com a abertura da feira às 11 horas, seguida de uma oficina de escrita poética com Célia Reis. Nela, acontecerá uma roda de conversa voltada para a sensibilização de mulheres para a escrita como possibilidade de autoconhecimento, buscando a expressão por meio de narrativas pessoais e compartilhadas. A oficina é gratuita e, para participar, é necessário retirar as senhas a partir das 12 horas.

A partir das 12 horas acontecerá o “Baile Delas” (BDL), com a setlist da DJ Sensitai, seguida das apresentações de Nitan MC e Pest MC, além de performance de Camila. Até as 18 horas, a DJ Alek será responsável pelo som do evento, que contará ainda com um bailinho para os presentes.

Na feira, serão comercializados produtos produzidos pelas artesãs que participam do projeto. Dentre as opções estão crochê, tricôs, fotografias, chaveiros em fuxico, bonecas sachês, pesos de porta, porta-moedas, bordados, sabonetes artesanais, escalda-pés, geleias de banho, body splash, decorações, ímãs de geladeira, quadros, ecobags, cinzeiros, incensários e peças de biojoias. A moda também terá espaço na feira, com a comercialização de moda autoral, upcycling, adereços e costura criativa, oferecendo opções de presentes para o Dia das Mães.

“A fase dois do plano tem um peso bem grande, pois mostra a mudança do estudo para a prática real. Nos cursos, já deu para ver mudanças bem legais: mulheres se achando mais seguras, vendo o que sabem, curtindo suas ideias e falando mais alto. Nas feiras, isso cresce, pois é quando elas aparecem, mostram o que fazem e dizem com força o que podem fazer. Fora isso, as vidas juntas nas feiras ajudam a criar laços e redes de apoio que são super importantes. Trocar ideias, aprender umas com as outras e se reconhecer faz esse caminho ser mais forte, mostrando que cada mulher pode comandar sua vida e caminhos”, afirma Nataly Santos, também idealizadora do Projeto.

As próximas feiras estão programadas para os dias 13 de junho e 11 de julho.

Sobre o projeto

O Projeto Feiras e Capacitações de Artesãs do Alto Tietê promove a valorização do empreendedorismo feminino e da economia criativa na região por meio de formação gratuita para artesãs. A iniciativa oferece oficinas, mentorias e atividades práticas voltadas ao desenvolvimento de habilidades produtivas e de gestão, incentivando a autonomia financeira das participantes.

Como desdobramento das capacitações, o projeto realizará três feiras de artesanato que funcionam como vitrine para os trabalhos desenvolvidos, ampliando as oportunidades de comercialização e visibilidade. A ação também fortalece a troca de experiências e a criação de redes de apoio entre mulheres, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico local.

Serviço

Evento: Feira Ciranda ProAC

Data: 9 de maio (sábado)

Horário: a partir das 11 horas

Local: Sede do Cursinho Popular Maio de 68

Endereço: consultar redes oficiais do projeto

Entrada: gratuita

Programação:

11h – Abertura da feira

Oficina de escrita poética com Célia Reis (retirada de senhas a partir das 12h)

12h – Baile Delas (BDL) com DJ Sensitai

Apresentações de Nitan MC e Pest MC

Performance de Camila

DJ Alek até as 18h

Informações: Feira de artesanato com produtos autorais, moda criativa e opções de presentes para o Dia das Mães.

Siga o Instagram: @ciranda.feirapopular