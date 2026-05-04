segunda 04 de maio de 2026

Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
Região

Dançarina de Ferraz divide palco com Shakira em megashow no Rio

Suzy Tavares iniciou na dança em Ferraz e integrou apresentação em Copacabana que reuniu mais de 2 milhões de pessoas

04 maio 2026 - 11h14Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
A jovem dançarina Susana Tavares, moradora de Ferraz, foi um dos destaques do espetáculo "Todo Mundo no Rio", ao subir ao palco ao lado da cantora Shakira - (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

A jovem dançarina Susana Tavares, moradora de Ferraz, foi um dos destaques do espetáculo “Todo Mundo no Rio”, ao subir ao palco ao lado da cantora Shakira. O evento ocorreu no último sábado (2), na Praia de Copacabana e reuniu mais de 2 milhões de pessoas.

Nascida e criada em Ferraz, Suzy deu os primeiros passos na dança ainda criança, com incentivo direto da mãe, Danny Tavares, coreógrafa e coordenadora de dança na Secretaria de Cultura do município. A base construída na cidade foi essencial para o desenvolvimento da artista, que hoje acumula experiências em grandes palcos nacionais e internacionais.

Aos 22 anos, a ferrazense já se apresentou em espaços reconhecidos mundialmente, como Walt Disney World e Universal Studios. No Brasil, integrou o balé da cantora Ludmilla durante o Rock in Rio e, atualmente atua como coreógrafa e bailarina do artista MC PH.

O feito foi celebrado nas redes sociais pela prefeita Priscila Gambale. “Parabéns Suzy! Que sua história inspire muitos outros jovens de Ferraz a acreditarem que o mundo também é possível para eles”, citou em sua publicação.

