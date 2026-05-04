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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Região

Prefeitura de Poá intensifica vacinação contra a gripe e reforça alerta para prevenção

Campanha segue até 30 de maio em todas as UBSs e tem como meta imunizar 90% dos grupos prioritários

04 maio 2026 - 17h42Por De Poá
Campanha segue até 30 de maio em todas as UBSs e tem como meta imunizar 90% dos grupos prioritáriosCampanha segue até 30 de maio em todas as UBSs e tem como meta imunizar 90% dos grupos prioritários - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá intensificou a campanha de vacinação contra a gripe Influenza no município, reforçando a importância da imunização como principal medida de prevenção contra complicações da doença. A ação, coordenada pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até o dia 30 de maio e tem como meta vacinar ao menos 90% dos grupos prioritários, reduzindo internações e óbitos causados pelo vírus.

A vacinação está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h45, em todas as UBSs da cidade. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e CPF e caderneta da vacinação. A iniciativa prioriza a proteção de públicos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e profissionais essenciais.

De acordo com o secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, a adesão da população é fundamental para conter o avanço da doença no município. “Estamos mobilizando toda a rede de saúde para garantir o acesso à vacina e proteger nossa população. A influenza pode evoluir para quadros graves, especialmente entre os grupos de risco, por isso é essencial que todos que fazem parte do público-alvo procurem uma unidade e se imunizem”, destacou.

O prefeito Saulo Souza também ressaltou o compromisso da administração municipal com a saúde preventiva. “A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes que temos para evitar complicações e salvar vidas. Estamos trabalhando para ampliar o acesso e conscientizar a população sobre a importância de se proteger, principalmente neste período de maior circulação do vírus”, afirmou.

A campanha contempla os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e pela gestão municipal, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde e educação, caminhoneiros, trabalhadores do transporte e dos Correios, forças de segurança, povos indígenas, comunidades quilombolas, população do sistema prisional, além de pessoas com deficiência, doenças crônicas e em situação de rua.

Serviço:
Campanha de vacinação contra a gripe – Poá

Período: até 30 de maio
Locais: todas as UBSs de Poá
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 15h45

Documentos necessários:
Documento com foto e CPF e caderneta da vacinação

Informações:
Vigilância Epidemiológica: (11) 4639-9121

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