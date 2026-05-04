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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Região

Estação Itaquaquecetuba da CPTM recebe ação para divulgação do Vestibular Fatec

Na terça-feira (05) e quinta-feira (07), a iniciativa leva informações sobre cursos gratuitos do Centro Paula Souza aos passageiros

04 maio 2026 - 14h36Por Agência SP
Estação Itaquaquecetuba da CPTM recebe ação para divulgação do Vestibular FatecEstação Itaquaquecetuba da CPTM recebe ação para divulgação do Vestibular Fatec - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

Quem passar pela Estação Itaquaquecetuba da CPTM, na terça-feira (05) e na quinta-feira (07), poderá aproveitar a ação que promove a divulgação do Vestibular Fatec. A prova é parte do processo de seleção para ingressar nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo.

Durante as atividades, representantes da Fatec estarão à disposição das pessoas para esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo, modalidades de ingresso e cursos oferecidos pela instituição. A iniciativa busca aproximar a população das oportunidades de ensino superior gratuito e de qualidade.

Os cursos disponíveis na modalidade presencial e EAD: Secretariado (manhã e noite), Gestão Comercial (manhã e noite), Gestão da Tecnologia da Informação (manhã), Gestão de Comércio Eletrônico (tarde) e Gestão Empresarial (modalidade EAD).

Serviço

Vestibular Fatec

Local: Estação Itaquaquecetuba (Linha 12-Safira)

Data: Terça-feira (05/05)

Horário: das 8h às 11h

Data: quinta-feira (07/05)

Horário: das 19h às 22h

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