Obras avançam no Ginásio Professor Adão Dias dos Santos, em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue com o avanço das obras no Ginásio Professor Adão Dias dos Santos, localizado na Estrada do Bandeirante, 196, na Vila Sofia. Após a etapa anterior de preparação do piso para aplicação da tinta, a quadra poliesportiva agora já conta com o piso concluído e devidamente pintado.

Além disso, o espaço também recebeu a instalação de alambrado, garantindo mais segurança para os usuários e melhor estrutura para a prática esportiva.

As melhorias fazem parte do conjunto de investimentos voltados à revitalização de espaços públicos, com foco no incentivo ao esporte e ao lazer no município. O ginásio é um importante ponto de encontro da comunidade e, com as intervenções, passa a oferecer melhores condições para atividades esportivas e eventos.

De acordo com o secretário de Obras, Eduardo Paiva, o avanço da obra representa mais um passo importante para o fortalecimento da infraestrutura esportiva da cidade. “Estamos trabalhando para entregar espaços mais seguros, modernos e adequados para a prática esportiva. Essa revitalização vai beneficiar diretamente a população, incentivando o esporte e o convívio comunitário”, destacou.

A administração municipal reforça que segue acompanhando o andamento das obras, garantindo qualidade na execução e ampliando os investimentos em infraestrutura esportiva, promovendo mais qualidade de vida para a população.