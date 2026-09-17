Arujá abre 137 novas vagas de emprego

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico está com 137 vagas de emprego disponíveis por meio do programa Arujá Emprega. As oportunidades são destinadas a candidatos de Arujá e região e abrangem diferentes áreas de atuação.

Entre as vagas disponíveis estão: alimentador de linha de produção (30), vaga PCD - auditivo: operador de roçadeira (30), auxiliar de linha de produção (23), auxiliar de expedição (15), auxiliar de carga e descarga (10), vaga PCD - física monoparesia: motorista de caminhão (10), ajudante de carga e descarga (5), auxiliar de operações ambientais (3), auxiliar de e-commerce (2), ajudante de cozinha industrial (1), ajudante de motorista (1), auxiliar de manutenção (1), carpinteiro (1), motorista delivery (1), operador de roçadeira (1), servente de obras (1), vaga PCD - auditivo: ½ oficial de cozinha (1) e ½ oficial de extrusora (1).

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e requisitos, conforme o cargo pretendido. Há vagas que exigem desde ensino fundamental até formação técnica, além de experiência profissional e, em alguns casos, habilitação específica.

Os interessados podem procurar o Arujá Emprega, na Rua Adhemar de Barros, 60, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para obter mais informações e participar dos processos seletivos.