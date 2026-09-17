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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Região

Rua do Jardim Helena em Ferraz recebe novo asfalto

Intervenção integra o maior programa de recapeamento asfáltico já realizado no município

17 setembro 2026 - 18h34Por de Ferraz
Entre as vias contempladas está a Rua Sebastiana de Menezes, no Jardim Helena, que recebe novo pavimento.Entre as vias contempladas está a Rua Sebastiana de Menezes, no Jardim Helena, que recebe novo pavimento. - (Foto: Nathalia Ferreira/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue avançando com as ações do maior programa de recapeamento asfáltico da história do município. Entre as vias contempladas está a Rua Sebastiana de Menezes, no Jardim Helena, que recebe novo pavimento.

A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de circulação, proporcionando mais conforto e segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.

O recapeamento da rua faz parte de um conjunto de obras que vem alcançando diferentes bairros de Ferraz, promovendo a recuperação da malha viária e contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana.

Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, o avanço dos serviços representa a continuidade do trabalho de recuperação das vias municipais.

“O recapeamento da Rua Sebastiana de Menezes é mais uma etapa importante desse grande programa que estamos executando em Ferraz. Nosso objetivo é levar melhorias para diferentes regiões, recuperando as vias e oferecendo melhores condições de circulação para a população.”

Com a execução dos serviços, a Prefeitura reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e com a qualidade de vida dos ferrazenses.

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