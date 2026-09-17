Prevenção às violências nas escolas exige convivência, escuta e participação dos estudantes

Formação dos educadores, espaços de escuta, participação dos estudantes e um trabalho contínuo com a convivência estão entre os caminhos apontados pela professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Telma Vinha para prevenir as diferentes formas de violência nas escolas. O tema foi debatido na noite dessa quarta-feira (16), durante a terceira sessão do 7º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, transmitida pelo YouTube.



Com o tema ‘Como enfrentar as violências na escola e contra a escola’, a pesquisadora defendeu que os conflitos e as relações interpessoais sejam tratados de forma planejada no cotidiano escolar. Segundo ela, esse trabalho deve ser realizado em três frentes: institucional, incorporando a convivência à formação dos educadores, ao projeto político-pedagógico e a ações como mediação e assembleias; curricular, levando essas questões para o campo do conhecimento e da reflexão; e relacional, com atenção à comunicação, ao cuidado e à maneira como os conflitos são enfrentados.



Na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a especialista ressaltou o caráter preventivo desse trabalho, com atividades de expressão de sentimentos, discussão de dilemas, literatura, propostas colaborativas para resolução de problemas, que levem as crianças a conversar e a buscar soluções em conjunto.



A palestrante ainda chamou atenção para a necessidade de preparar os profissionais para lidar com essas situações. “Se nós não planejarmos e começarmos a agir com intencionalidade nessas áreas, a gente vai continuar enxugando gelo”, afirmou. Telma defendeu que os trabalhos de comunicação desenvolvidos com professores e estudantes envolvam as famílias.



Experiências das redes municipais também foram apresentadas durante o encontro. A secretária de Educação de Itaquaquecetuba, Maria Cristina Perpetuo dos Santos Soares, destacou a atuação integrada da rede de proteção às infâncias. Renata Priscila Valêncio Magalhães, secretária de Suzano, falou do programa Prevenir a Violência Escolar, que acompanha estudantes em situações que possam indicar violência ou vulnerabilidade. O diretor do Departamento Pedagógico de Mogi das Cruzes, Mitch Rodrigo Prado de Almeida, citou os Conselhos Mirins, que promovem a participação das crianças nas discussões e propostas para o cotidiano escolar.



O 7º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê é realizado pelas Secretarias de Educação das cidades consorciadas, com coordenação executiva do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA) e apoio institucional da Unesco.



Promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), o fórum reúne mais de cinco mil profissionais da rede pública e segue na próxima quarta-feira (23), às 19 horas, com a palestra ‘Desafios de uma Educação das Relações Étnico-Raciais e Antirracista’.