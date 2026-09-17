Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 17 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Escritor e pesquisador Rosival do Santos, o Rouxinol, morre aos 63 anos

Membro da Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras, ele dedicou décadas à pesquisa sobre a história de Mogi das Cruzes e publicou o livro "Mogy Antiga"

17 setembro 2026 - 19h27Por da Reportagem Local
Rouxinol dedicou décadas à pesquisa sobre a história de Mogi das Cruzes e foi autor do livro Rouxinol dedicou décadas à pesquisa sobre a história de Mogi das Cruzes e foi autor do livro "Mogy Antiga" - (Foto: Reprodução/Lopes e Acioli Editora)

O escritor, pesquisador, design gráfico e colunista do jornal A Semana, Rosival dos Santos, conhecido como Rouxinol, morreu nesta quinta-feira (17), aos 63 anos, na Santa Casa de Mogi das Cruzes, onde estava internado. Membro da Academia Mogicruzense de História, Artes e Letreas (Amhal), ele dedicou décadas à pesquisa sobre a história de Mogi das Cruzes e foi autor do livro “Mogy Antiga”.

O velório será realizado a partir das 8 horas desta sexta-feira (18), em Brás Cubas. O sepultamento está previsto para 10h40, no Cemitério da Saudade.

Nascido em Mogi das Cruzes em 11 de janeiro de 1963, Rosival começou a pesquisar a história do município em 1979. Colecionador de livros, reuniu parte de seus estudos na obra “Mogy Antiga”, que compila artigos publicados em sua coluna de mesmo nome no portal do jornal A Semana de Mogi das Cruzes.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arujá abre 137 novas vagas de emprego
Região

Arujá abre 137 novas vagas de emprego

Rua do Jardim Helena em Ferraz recebe novo asfalto
Região

Rua do Jardim Helena em Ferraz recebe novo asfalto

Estação Cidadania e Cultura realiza 2ª edição da Caminhada pela vida
Região

Estação Cidadania e Cultura realiza 2ª edição da Caminhada pela vida

Prevenção às violências nas escolas exige convivência, escuta e participação dos estudantes
Região

Prevenção às violências nas escolas exige convivência, escuta e participação dos estudantes

'Eu mereço': por que um dia difícil costuma terminar em chocolate, pizza ou hambúrguer?
Região

'Eu mereço': por que um dia difícil costuma terminar em chocolate, pizza ou hambúrguer?

Uso excessivo do celular pode aumentar risco de dores no pescoço e nas costas
Região

Uso excessivo do celular pode aumentar risco de dores no pescoço e nas costas