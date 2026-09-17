Escritor e pesquisador Rosival do Santos, o Rouxinol, morre aos 63 anos

O escritor, pesquisador, design gráfico e colunista do jornal A Semana, Rosival dos Santos, conhecido como Rouxinol, morreu nesta quinta-feira (17), aos 63 anos, na Santa Casa de Mogi das Cruzes, onde estava internado. Membro da Academia Mogicruzense de História, Artes e Letreas (Amhal), ele dedicou décadas à pesquisa sobre a história de Mogi das Cruzes e foi autor do livro “Mogy Antiga”.

O velório será realizado a partir das 8 horas desta sexta-feira (18), em Brás Cubas. O sepultamento está previsto para 10h40, no Cemitério da Saudade.

Nascido em Mogi das Cruzes em 11 de janeiro de 1963, Rosival começou a pesquisar a história do município em 1979. Colecionador de livros, reuniu parte de seus estudos na obra “Mogy Antiga”, que compila artigos publicados em sua coluna de mesmo nome no portal do jornal A Semana de Mogi das Cruzes.