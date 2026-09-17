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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Região

Estação Cidadania e Cultura realiza 2ª edição da Caminhada pela vida

Ação visa conscientizar as pessoas sobre a prevenção ao suicídio

17 setembro 2026 - 18h30Por de Ferraz
Ação visa conscientizar as pessoas sobre a prevenção ao suicídioAção visa conscientizar as pessoas sobre a prevenção ao suicídio - (Foto: Nathalia Messias/Secom FV)

As bexigas amarelas tomaram conta da Rua Francisco Sperandio, nesta quinta-feira (17). Em alusão ao mês de setembro, que é considerado o mês de combate e prevenção ao suicídio, a Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos realizou a 2ª edição da Caminha pela Vida na Estação Cidadania e Cultura, com diversos serviços de saúde e estética. 

O evento começou por volta das 8h30 da manhã, com alongamento e caminhada. O trajeto foi feito passando pelas ruas Dom Pedro, subindo pela Avenida Margarida Cavazana e descendo pela Rua Luiz Zandrini, chegando novamente até a Estação Cidadania. A animação era notória durante o percurso; todas as participantes usavam camisetas amarelas e gritavam frases sobre a valorização da vida. 

Ao chegar no ponto de encontro novamente, diversas atividades esperavam os participantes, como: aulão de ritmos, hit box, aferição de pressão arterial, spar para as mãos, auriculoterapia, massagem relaxante, testes de HIV e diversas outras atividades. 

Segundo a Ana Paula, coordenadora da Estação Cidadania, essa ação ajuda a potencializar o trabalho de empoderamento e valorização que já vem sendo realizado no local. 

" A maioria do nosso público aqui na Estação é feminino. Temos diversas histórias de pessoas que estavam em depressão, ansiedade, sem perspectiva de vida, e começaram a fazer as aulas aqui e conseguiram sair dessa situação. Então, a caminhada é um trabalho para reforçar essas ações que dignificam as mulheres", pontuou. 

Sobre o mês 

O mês de setembro foi escolhido como marco da luta por causa da história de Mike Emme, de 17 anos, que cometeu suicídio em 1994. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica. Ao restaurar um Mustang e pintá-lo de amarelo, o carro se tornou sua marca registrada. Nem os seus pais nem os amigos perceberam que Mike passava por um momento emocional complicado.

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