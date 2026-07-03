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Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
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Reconhecimento

Assistência Farmacêutica de Ferraz é destaque em revista do CRF-SP

Publicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo reconhece as boas práticas desenvolvidas pela rede municipal e o trabalho integrado das equipes de saúde

03 julho 2026 - 10h23Por de Ferraz
Assistência Farmacêutica de Ferraz é destaque em revista do CRF-SPAssistência Farmacêutica de Ferraz é destaque em revista do CRF-SP - (Foto: Divulgação Secom/FV)

O trabalho desenvolvido pela Assistência Farmacêutica da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos conquistou reconhecimento estadual ao ser destaque na Revista do Farmacêutico, publicação oficial do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP).

A matéria apresenta iniciativas implantadas no município para fortalecer os serviços farmacêuticos na rede pública de saúde, destacando ações voltadas à qualificação da assistência, ao acompanhamento dos pacientes, à promoção do uso racional de medicamentos e à integração entre as equipes multiprofissionais.

O reconhecimento evidencia o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos ferrazenses e valoriza o trabalho desenvolvido pelos profissionais da Assistência Farmacêutica, que atuam diariamente para garantir um atendimento cada vez mais seguro, humanizado e eficiente.

A publicação também reforça o município como referência na adoção de boas práticas dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), resultado do empenho coletivo das equipes da rede municipal e do investimento constante na qualificação dos serviços prestados à população.

A divulgação em uma publicação técnica de abrangência estadual demonstra que o trabalho desenvolvido no município tem gerado resultados positivos e servido de inspiração para outras cidades, fortalecendo a Assistência Farmacêutica como um importante componente do cuidado em saúde.

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