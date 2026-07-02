Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 02 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Governo de SP e TRE-SP renovam parceria para garantir acessibilidade em Libras nas eleições de 2026

Convênio autorizado pelo governador Tarcísio de Freitas amplia iniciativa do programa São Paulo São Libras, que já beneficiou mais de 1,2 mil eleitores surdos nas eleições municipais de 2024

02 julho 2026 - 15h34Por da Reportagem Local
Governo de SP e TRE-SP renovam parceria para garantir acessibilidade em Libras nas eleições de 2026Governo de SP e TRE-SP renovam parceria para garantir acessibilidade em Libras nas eleições de 2026 - (Foto: Divulgação/TRE-SP)

O Governo do Estado de São Paulo e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) vão renovar a parceria para disponibilizar o programa São Paulo São Libras durante as eleições de outubro de 2026. A autorização para celebração do convênio foi assinada pelo governador Tarcísio de Freitas e publicada nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial do Estado.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), garantirá novamente que pessoas surdas tenham acesso à Central de Interpretação de Libras para esclarecer dúvidas relacionadas ao processo eleitoral e receber suporte durante a votação, promovendo mais autonomia, inclusão e acessibilidade no exercício do direito ao voto.

A parceria entre a SEDPcD e o TRE-SP foi realizada pela primeira vez nas eleições municipais de 2024 e representou um importante avanço na promoção da acessibilidade eleitoral. Na ocasião, 1.135 eleitores utilizaram o serviço durante o primeiro turno e outros 106 no segundo turno, totalizando 1.241 atendimentos em todo o Estado de São Paulo.

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a renovação da parceria reafirma o compromisso do Governo de São Paulo com a cidadania e a inclusão.

"Renovar essa parceria com o TRE-SP significa fortalecer a democracia por meio da acessibilidade. Nosso objetivo é garantir que as pessoas surdas possam exercer seu direito ao voto com autonomia, segurança e igualdade de oportunidades. O programa São Paulo São Libras tem transformado o acesso aos serviços públicos e, agora, mais uma vez estará à disposição da população durante um momento tão importante para a cidadania", destaca o secretário.

Criado pela SEDPcD em outubro de 2023, o programa São Paulo São Libras disponibiliza uma Central de Interpretação de Libras por videochamada, conectando pessoas surdas a intérpretes em tempo real para facilitar o acesso aos serviços públicos.

A Central de Interpretação de Libras estará disponível para as eleições de outubro pelo aplicativo do Poupatempo SP.GOV.BR (Google Play e App Store), no site do TRE-SP, e, no dia da eleição, também pelos cartazes com QR Code distribuídos nos locais de votação

Atualmente, a Central de Interpretação de Libras está presente em diversos equipamentos e órgãos públicos estratégicos, entre eles as delegacias da Polícia Civil em todo o Estado, os Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs), os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), unidades do Poupatempo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo, o Ministério Público do Trabalho, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Metrô de São Paulo e, novamente, o Tribunal Regional Eleitoral durante as eleições de 2026.

A renovação da parceria reforça o compromisso do Governo de São Paulo em ampliar a acessibilidade nos serviços públicos e garantir que todas as pessoas possam exercer plenamente seus direitos, fortalecendo uma sociedade cada vez mais inclusiva.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara aprova criação de Fundo e de Conselho de Proteção e Defesa Civil
Justiça

Câmara aprova criação de Fundo e de Conselho de Proteção e Defesa Civil

Corrida Noturna altera o tráfego em Ferraz
Região

Corrida Noturna altera o tráfego em Ferraz

Prefeitura fortalece inclusão social com visita de crianças e adolescentes à Fábrica de Cultura
Região

Prefeitura fortalece inclusão social com visita de crianças e adolescentes à Fábrica de Cultura

Ferraz promove palestra gratuita sobre a Reforma Tributária voltada aos pequenos negócios
Ferraz

Ferraz promove palestra gratuita sobre a Reforma Tributária voltada aos pequenos negócios

Governo de SP restaura cerca de 60 hectares da Bacia do Alto Tietê
Meio Ambiente

Governo de SP restaura cerca de 60 hectares da Bacia do Alto Tietê

Bebê nasce em base de atendimento na Mogi-Bertioga
Região

Bebê nasce em base de atendimento na Mogi-Bertioga