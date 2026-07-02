Últimas vagas para expositores, bazaristas e alimentação no Festival Tanabata Matsuri 2026

Ainda dá tempo de fazer parte do Festival Tanabata Matsuri 2026, um dos eventos mais aguardados da cultura japonesa na região. As inscrições para expositores, bazaristas e operações de alimentação seguem abertas, mas as vagas são limitadas e estão na reta final de preenchimento. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 4791-2022 para obter informações e garantir sua participação.

Promovido pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes, o Festival Tanabata Matsuri (também conhecido como Festival das Estrelas) tem expectativa de receber milhares de visitantes durante os dois dias de programação, proporcionando uma excelente oportunidade para empresas, empreendedores e comerciantes ampliarem sua visibilidade, conquistarem novos clientes e aumentarem as vendas.

O festival contará com uma programação diversificada, reunindo apresentações culturais, atrações artísticas, gastronomia, oficinas e atividades para toda a família. Esse grande fluxo de visitantes faz do Tanabata Matsuri um ambiente estratégico para fortalecer marcas e gerar novos negócios.

A programação completa do Tanabata Matsuri, ingressos e estacionamento podem ser conferidos pelo site www.bunkyo.com.br/tanabata.

A procura pelos espaços tem sido intensa e a organização do evento orienta que os interessados não deixem a inscrição para a última hora.

Ainda há oportunidades para participar, mas os estandes e espaços comerciais estão sendo preenchidos conforme a disponibilidade.

O Festival Tanabata Matsuri 2026 é um dos projetos que recebe incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.