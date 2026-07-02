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Jornal Diário de Suzano - 02/07/2026
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Região

Últimas vagas para expositores, bazaristas e alimentação no Festival Tanabata Matsuri 2026

Festival será realizado nos dias 25 e 26 de julho, no Centro Esportivo Bunkyo, em Mogi das Cruzes

02 julho 2026 - 17h37Por da Reportagem Local
Festival acontece no Centro Esportivo Bunkyo, em MogiFestival acontece no Centro Esportivo Bunkyo, em Mogi - (Foto: Divulgação)

Ainda dá tempo de fazer parte do Festival Tanabata Matsuri 2026, um dos eventos mais aguardados da cultura japonesa na região. As inscrições para expositores, bazaristas e operações de alimentação seguem abertas, mas as vagas são limitadas e estão na reta final de preenchimento. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 4791-2022 para obter informações e garantir sua participação.

Promovido pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes, o Festival Tanabata Matsuri (também conhecido como Festival das Estrelas) tem expectativa de receber milhares de visitantes durante os dois dias de programação, proporcionando uma excelente oportunidade para empresas, empreendedores e comerciantes ampliarem sua visibilidade, conquistarem novos clientes e aumentarem as vendas. 

O festival contará com uma programação diversificada, reunindo apresentações culturais, atrações artísticas, gastronomia, oficinas e atividades para toda a família. Esse grande fluxo de visitantes faz do Tanabata Matsuri um ambiente estratégico para fortalecer marcas e gerar novos negócios.

A programação completa do Tanabata Matsuri, ingressos e estacionamento podem ser conferidos pelo site www.bunkyo.com.br/tanabata.

A procura pelos espaços tem sido intensa e a organização do evento orienta que os interessados não deixem a inscrição para a última hora. 

Ainda há oportunidades para participar, mas os estandes e espaços comerciais estão sendo preenchidos conforme a disponibilidade.

O Festival Tanabata Matsuri 2026 é um dos projetos que recebe incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

 

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