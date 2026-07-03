Jardim das Flores ganha nova infraestrutura com conclusão de obra de canalização

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos concluiu as obras de infraestrutura no Jardim das Flores, entregando à população um importante conjunto de melhorias que proporcionam mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores da região.



A intervenção contemplou a limpeza completa do córrego, a substituição da antiga tubulação por uma nova estrutura de drenagem, a construção de um muro de contenção e a pavimentação do entorno da canalização, oferecendo um espaço mais seguro e agradável para o convívio da comunidade.



A obra faz parte do trabalho contínuo da administração municipal para ampliar a infraestrutura urbana, prevenir transtornos causados pelas chuvas e recuperar áreas que necessitavam de melhorias estruturais.

De acordo com o secretário de Obras, Eduardo Paiva, a entrega representa mais um compromisso cumprido com a população.



"Essa é uma obra que traz benefícios diretos para quem mora no Jardim das Flores. Além de solucionar um problema antigo relacionado à drenagem e à segurança da área, entregamos um espaço com mais infraestrutura e qualidade de vida para a comunidade. Seguiremos trabalhando para levar melhorias a todas as regiões de Ferraz."



Com a conclusão da obra de canalização e das melhorias de infraestrutura, a região passa a contar com um espaço mais seguro, organizado e preparado para oferecer melhores condições de circulação e reduzir os riscos causados pelas chuvas. Como etapa final da intervenção, a Prefeitura segue com a implantação de uma praça urbanizada, que ampliará as opções de lazer, convivência e bem-estar para os moradores do bairro.



A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo em obras de infraestrutura em diferentes bairros do município, reforçando o compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população.