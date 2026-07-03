Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 03 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Entrega

Jardim das Flores ganha nova infraestrutura com conclusão de obra de canalização

Intervenção trouxe mais segurança, mobilidade e um novo espaço de convivência para os moradores do bairro

03 julho 2026 - 10h07Por de Ferraz
Intervenção trouxe mais segurança, mobilidade e um novo espaço de convivência para os moradores do bairroIntervenção trouxe mais segurança, mobilidade e um novo espaço de convivência para os moradores do bairro - (Foto: Vinícius Cavalcante/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos concluiu as obras de infraestrutura no Jardim das Flores, entregando à população um importante conjunto de melhorias que proporcionam mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores da região.

A intervenção contemplou a limpeza completa do córrego, a substituição da antiga tubulação por uma nova estrutura de drenagem, a construção de um muro de contenção e a pavimentação do entorno da canalização, oferecendo um espaço mais seguro e agradável para o convívio da comunidade.

A obra faz parte do trabalho contínuo da administração municipal para ampliar a infraestrutura urbana, prevenir transtornos causados pelas chuvas e recuperar áreas que necessitavam de melhorias estruturais.
De acordo com o secretário de Obras, Eduardo Paiva, a entrega representa mais um compromisso cumprido com a população.

"Essa é uma obra que traz benefícios diretos para quem mora no Jardim das Flores. Além de solucionar um problema antigo relacionado à drenagem e à segurança da área, entregamos um espaço com mais infraestrutura e qualidade de vida para a comunidade. Seguiremos trabalhando para levar melhorias a todas as regiões de Ferraz."

Com a conclusão da obra de canalização e das melhorias de infraestrutura, a região passa a contar com um espaço mais seguro, organizado e preparado para oferecer melhores condições de circulação e reduzir os riscos causados pelas chuvas. Como etapa final da intervenção, a Prefeitura segue com a implantação de uma praça urbanizada, que ampliará as opções de lazer, convivência e bem-estar para os moradores do bairro.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo em obras de infraestrutura em diferentes bairros do município, reforçando o compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Assistência Farmacêutica de Ferraz é destaque em revista do CRF-SP
Reconhecimento

Assistência Farmacêutica de Ferraz é destaque em revista do CRF-SP

Alto Tietê: SP investe R$ 64,6 mil por dia em obras de escolas e creches em 41 meses de gestão
Região

Alto Tietê: SP investe R$ 64,6 mil por dia em obras de escolas e creches em 41 meses de gestão

Poá encerra entrega de kits do Férias Sem Fome nesta sexta
Região

Poá encerra entrega de kits do Férias Sem Fome nesta sexta

Últimas vagas para expositores, bazaristas e alimentação no Festival Tanabata Matsuri 2026
Região

Últimas vagas para expositores, bazaristas e alimentação no Festival Tanabata Matsuri 2026

Câmara aprova criação de Fundo e de Conselho de Proteção e Defesa Civil
Justiça

Câmara aprova criação de Fundo e de Conselho de Proteção e Defesa Civil

Governo de SP e TRE-SP renovam parceria para garantir acessibilidade em Libras nas eleições de 2026
Região

Governo de SP e TRE-SP renovam parceria para garantir acessibilidade em Libras nas eleições de 2026