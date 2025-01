Assistência Social descobre irregularidades no fornecimento de energia e serviços são suspensos

A Secretaria de Assistência Social de Mogi das Cruzes está com o atendimento temporariamente suspenso devido à falta de energia elétrica no prédio localizado na rua Francisco Franco, no Parque Santana. A interrupção se deu após a Prefeitura constatar possível ligação direta na fiação. A EDP foi acionada para inspeção, comprovando a “ligação direta das fases A, B e C de entrada dentro da caixa de medição”. O local atende cerca de 250 pessoas por dia.

De acordo com a secretária estadual de Assistência Social, Daniela Mariano, as providências já estão sendo tomadas para que o fornecimento de energia seja restabelecido, desta vez de forma regular. “A menos de um mês da gestão, nos deparamos com mais este grave problema. A EDP confirmou a irregularidade no fornecimento de energia e fez a interrupção imediata. Isso afetou o atendimento em todo o prédio. Já estamos providenciando a regularização da situação e instalação do medidor de energia”, afirmou.

Além do trabalho administrativo, o espaço atende as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família; atualização de cadastro e recadastramento de usuários; emissão da carteirinha do Idoso para transporte interestadual, folha resumo para a Tarifa Social da EDP, Semae e SP Trans, entre outros. “Com a falta de energia, fica prejudicado também o monitoramento e vigilância de equipamentos públicos, a gestão de parcerias, contratos e convênios, incluindo a prestação de contas dos programas vinculados ao social”, alertou a secretária.

A expectativa é que o fornecimento de energia seja retomado nos próximos dias. O Termo de Ocorrência e Inspeção da EDP, constatando a ligação irregular de energia, será encaminhado para a Procuradoria Geral de Mogi das Cruzes, para providências.