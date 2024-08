Atividade gratuita ajuda pacientes a enfrentarem o câncer com mais leveza e autocontrole

Com o objetivo de ajudar o paciente com câncer a enfrentar o tratamento com mais bem-estar, qualidade de vida e menos estresse, o Centro Oncológico Mogi das Cruzes promoverá no dia 22 de agosto, a partir das 9 horas, uma atividade especial que vai ensinar a realizar exercícios que ajudam a aliviar a tensão do enfrentamento da doença. Trata-se do evento “Vivência: atenção plena, cuidando de si”.

Os pacientes serão convidados a realizarem exercícios de alongamento, que podem ser repetidos em casa, para reduzir pontos de tensão, aprenderão técnicas de respiração guiada que ajudam a manter o autocontrole e farão um escaneamento corporal, uma técnica que direciona a atenção plena para as sensações físicas do corpo (parte por parte), onde a pessoa se concentra nas sensações de cada região, começando, por exemplo, pelos pés e subindo gradualmente até a cabeça.

Essa prática ajuda a aumentar a consciência corporal, reduzir o estresse e promover o relaxamento.

“A ideia é oferecer conhecimentos de autocontrole para que o paciente consiga passar pelo enfrentamento do câncer com mais leveza”, explica a psicóloga Gilvana Fernandes, especialista em terapeuta cognitiva comportamental com formação em Hatha Yoga e Vivência Mindfulnesss.

A atividade é gratuita e faz parte do projeto de humanização do Centro Oncológico Mogi das Cruzes. A inscrição deve ser feita pelo whatsapp da clínica (11) 4795-4793. Para realizar os exercícios, é importante trazer uma toalha ou um colchonete.

No dia se estiver frio, é recomendado o paciente levar uma manta para manter o corpo aquecido.

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes está localizado na rua Osmar Marinho Couto, 78, Alto do Ipiranga.